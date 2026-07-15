Golpe de las Fuerzas Militares a las disidencias de las Farc: fue capturado alias Sombra

En las últimas horas, las Fuerzas Militares realizaron un operativo contra las disidencias de las Farc. Según la institución, fueron capturados alias Sombra y su escolta, alias Alexis.

De acuerdo con la autoridad militar, alias Sombra era el “cabecilla de la comisión de finanzas de la estructura Dagoberto Ramos Ortiz”, mientras que alias Alexis hacía parte de su esquema de seguridad.

El Gaula militar realizó la operación contra las disidencias de las Farc. Foto: Ejército Nacional

Para las Fuerzas Militares, este operativo representa un golpe relevante “contra una de las principales estructuras criminales que delinquen en el suroccidente del país”.

En cuanto a esos grupos, agregaron: “Este resultado del Gaula Militar debilita de manera directa sus capacidades de mando, protección, financiación y sostenimiento logístico”.

La autoridad militar aseguró que “con esta operación no solo se neutraliza a dos de sus integrantes clave, sino que se afectan las rentas ilícitas que financiaban su accionar criminal, se interrumpen sus vínculos con las redes del narcotráfico y se fracturan las alianzas nacionales e internacionales que fortalecían su capacidad de expansión”.

Asimismo, señaló que se “mantiene una ofensiva permanente para desarticular estas organizaciones desde todos sus frentes, atacando simultáneamente sus capacidades operacionales, logísticas, financieras y de mando, hasta impedir que continúen amenazando la seguridad y la tranquilidad de los colombianos”.

En otra operación, las tropas lograron frustrar un ataque con explosivos en el Guaviare. El Ejército informó que “en desarrollo de operaciones militares ofensivas, tropas del Batallón de Despliegue Rápido N.° 33, de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 11, lograron la ubicación y destrucción controlada de un medio de lanzamiento y 10 artefactos explosivos improvisados, presuntamente pertenecientes al grupo armado organizado residual Bloque Jorge Suárez Briceño, Estructura Jhon Linares, en la vereda Termales, municipio de El Retorno, Guaviare”.

Las Fuerzas Militares desactivaron explosivos en el Guaviare. Foto: Ejército Nacional

De igual modo, indicó que “la operación militar fue desarrollada por personal especializado en explosivos y demoliciones, que realizó la destrucción controlada de los artefactos explosivos de fabricación artesanal tipo cilíndrico, evitando que fueran utilizados para atentar contra las tropas o la población civil que transita por este sector. Con este resultado se neutraliza una capacidad criminal que ponía en riesgo la vida, la integridad y la libre movilidad de las comunidades rurales”.