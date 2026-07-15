Las sorpresas en el caso del general Jhon Jairo Rojas no dejan de aparecer. El oficial fue echado del Ejército por el gobierno Petro con base en un informe de contrainteligencia militar en donde se le señalaba de tener supuestos nexos con grupos criminales del Cauca y por supuestas actitudes de índole sexual con dos subtenientes.

Subteniente negó situaciones de carácter sexual con el general Jhon Rojas, como lo afirma el documento firmado por el general Raúl Vargas Idárraga. Foto: Suministrado a SEMANA.

Las uniformadas en declaraciones ante autoridades competentes señalaron que sus firmas fueron falsificadas y que lo que aparece en los documentos con los que sacaron al general es falso.

Una de las uniformadas que supuestamente era acosada por el general aseguró que el documento era falso y visiblemente sorprendida dijo que no sabían de dónde habían sacado la información que contenía el escrito.

“Ese documento no lo redacté yo, no es mi firma, y muchas de las situaciones que expresan ahí nunca pasaron, nunca, nunca me regaló rosas. O sea, nada de lo que dice ahí es real y y no entiendo por qué ese documento tiene mi firma”, señaló la mujer militar.

El segundo caso, tiene que ver con otra subteniente, a quien señalaban de ser una protegía del general Rojas a cambio de favores sexuales, la oficial también relató ante autoridad competente que lo que tenía el documento, que sirvió de base para sacar al general Rojas era falso y que su firma había sido falsificada.

Subteniente afirmó que es falso el informe donde se hace referencia a situaciones sexuales con el general Jhon Rojas. En el documento aparece el nombre y la que sería la firma del general Federico Mejía. Foto: Suministrado a SEMANA.

“La verdad eso es indignante que un señor general se ponga, perdóneme la expresión, con chismes de corrillo, y la verdad eso sí me parece una falta de respeto, y si eso es así yo solicito la copia, porque realmente abuso sexual, nunca tuve relaciones sexuales con mi general, nunca tuve ni siquiera un beso, nada, entonces, realmente yo solicito la copia de eso”, indicó la oficial en medio de una audiencia ante autoridad competente.

En el documento militar, en el que apreció la integrante del Ejército aparece el nombre del general Federico Mejía, actual comandante de Educación y Doctrina del Ejército. En el otro documento aparece la firma y nombre del general Raúl Vargas Idárraga.

Tras la gravedad del asunto, la oficial pidió una copia del documento con el propósito de tomar acciones legales en contra del general Mejía.

“Yo sí tengo que demandar por eso yo lo hago, si es así como lo manifiestan que me muestren unas pruebas”, señaló la oficial frente al documento donde aparece el nombre y la que sería la firma del general Mejía.

SEMANA reveló también un audio, en donde el ex comandante del Ejército, el general Luis Ospina, le reconoció al general Rojas, que dentro de la institución había personas “ambiciosas de poder” que no querían que él estuviera en la institución.

Además, le reconoció que su salida fue por orden del Ministro y quien para la fecha de los hechos estaba en la cartera de defensa era Iván Velásquez, actual embajador de Colombia ante el Vaticano,