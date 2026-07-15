Por primera vez, el desfile del 20 de Julio llegará a Ciudad Bolívar: recorrido, horarios y cierres viales

Este lunes festivo 20 de julio se realizará el tradicional desfile militar de independencia en Bogotá. En esta ocasión, el recorrido llegará a la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de la ciudad.

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La ampliación del trayecto tiene el objetivo de incluir a más sectores de la capital en la celebración del Día de la Independencia. El Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional revelaron que el desfile pasará por la avenida Villavicencio y barrios como El Ensueño y Candelaria La Nueva.

Los vecinos de la av. Villavicencio podrán observar el recorrido entre la transversal 71C, del semáforo frente al Centro Comercial Gran Plaza El Ensueño, hasta la carrera 23C, en la entrada de la estación de Bomberos de Ciudad Bolívar.

En el desfile, los integrantes del Ejército Nacional, Armada de Colombia, Fuerza Aérea Colombiana y Policía Nacional marchan y muestran su capacidad para garantizar la seguridad del territorio.

La celebración de los 216 años de independencia se puede ver por medio de la transmisión en vivo que realizan los canales institucionales como RTVC. El presidente Gustavo Petro invitó a los colombianos a hacer parte del desfile.

“El 20 de julio en Bosa y Ciudad Bolívar los invito a acudir para fusionar pueblo y fuerzas militares en un mensaje a las estrellas, Ad Astra, la bandera tricolor será el mayor símbolo de la libertad y el conocimiento humano”, indicó el mandatario en redes sociales.

Cierres viales

Por la realización del desfile militar habrá cierres viales en la avenida Villavicencio desde la Autopista Sur hasta la carrera 22B, en inmediaciones de la sede de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar.

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El recorrido iniciará alrededor de las 11:00 a. m. del lunes 20 de julio, sobre la avenida Villavicencio, a la altura de la transversal 71C, frente al centro comercial Gran Plaza El Ensueño. Se espera que se desarrolle hasta la 1:00 p. m., como ha sucedido en años anteriores. Los sectores por donde pasará son:

El Perdomo.

Madelena.

El Ensueño.

Candelaria La Nueva.