¿Habrá bloqueos en Bogotá esta semana? Estas son las manifestaciones del 14 al 20 de julio

La Secretaría Distrital de Gobierno informó a la ciudadanía cuáles son las actividades de movilización social programadas en la ciudad entre el 14 y el 20 de julio de 2026.
La entidad revela cuáles serán las manifestaciones para que los residentes puedan planear sus recorridos a tiempo y conocer los posibles bloqueos. La Dirección de Convivencia y Diálogo Social se encarga de promover la comunicación, convivencia y manifestación pacífica en la capital.
Esta semana tiene previstas marchas y plantones convocados por organizaciones sociales y comunitarias. Este martes 14 de julio, se presentaron bloqueos en la ANT por parte de una asociación campesina.
Los integrantes de la Asociación Esperanza Campesina de Silvania llegaron a la entidad, en el CAN, para protestar por supuestas demoras en la entrega de tierras a la comunidad.
Además, se realizará el Plantón por Otilia a las 2:00 p. m. de este martes en la carrera 4 # 54-50, de la localidad de Chapinero.
Más movilizaciones
La Secretaría de Gobierno recomendó consultar el estado de movilidad con antelación y planear los viajes antes de salir de casa. También aconsejaron utilizar rutas alternas durante las jornadas de manifestaciones.
- Miércoles 15 de julio: Movilización Suroriente por la Vida a las 4:00 p. m. en el Dollar City, de la carrera 10 con calle 27 Sur, localidad de San Cristóbal, hasta la Plaza de Bolívar.
- Jueves 16 de julio: Plantón “¡Nos van a quitar el patrimonio de la Plaza!”, a las 4:30 p. m. en la Plaza de Mercado La Perseverancia, en la localidad de Santa Fe.
- Viernes 17 de julio: Evento cultural con reivindicaciones “Independencia Canábica”, en la Plaza de la Hoja, de la localidad de Los Mártires.
- Sábado 18 de julio: Evento cultural con reivindicaciones: “Octavo Aniversario FUNDAPREMIS”, de 7:30 a. m. a 12:00 p. m. en la carrera 19 # 37-16 de la localidad de Teusaquillo.
- Domingo 19 de julio: Plantón “Pacífico, la calle es nuestra, la dignidad también”, a las 10:00 a. m. en el Puente Escuela Militar de Barrios Unidos. También se realizará el plantón “4 años de la partida injusta de Kooby Bray Duarte Forero” a las 6:00 p. m. en la calle 48 # 14-41 en Chapinero.
- Lunes 20 de julio: Movilización Suroriente por la Vida a las 9:00 a. m. desde el Dollar City, carrera 10 con calle 27 Sur, de San Cristóbal hasta la Plaza de Bolívar. Además, se llevará a cabo la movilización “20 de Julio para defender las reformas” a una hora y lugar por confirmar.