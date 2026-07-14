¿Habrá bloqueos en Bogotá esta semana? Estas son las manifestaciones del 14 al 20 de julio

La Secretaría Distrital de Gobierno informó a la ciudadanía cuáles son las actividades de movilización social programadas en la ciudad entre el 14 y el 20 de julio de 2026.

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La entidad revela cuáles serán las manifestaciones para que los residentes puedan planear sus recorridos a tiempo y conocer los posibles bloqueos. La Dirección de Convivencia y Diálogo Social se encarga de promover la comunicación, convivencia y manifestación pacífica en la capital.

Esta semana tiene previstas marchas y plantones convocados por organizaciones sociales y comunitarias. Este martes 14 de julio, se presentaron bloqueos en la ANT por parte de una asociación campesina.

Los integrantes de la Asociación Esperanza Campesina de Silvania llegaron a la entidad, en el CAN, para protestar por supuestas demoras en la entrega de tierras a la comunidad.

Además, se realizará el Plantón por Otilia a las 2:00 p. m. de este martes en la carrera 4 # 54-50, de la localidad de Chapinero.

Más movilizaciones

La Secretaría de Gobierno recomendó consultar el estado de movilidad con antelación y planear los viajes antes de salir de casa. También aconsejaron utilizar rutas alternas durante las jornadas de manifestaciones.

Miércoles 15 de julio: Movilización Suroriente por la Vida a las 4:00 p. m. en el Dollar City, de la carrera 10 con calle 27 Sur, localidad de San Cristóbal, hasta la Plaza de Bolívar.

Movilización Suroriente por la Vida a las 4:00 p. m. en el Dollar City, de la carrera 10 con calle 27 Sur, localidad de San Cristóbal, hasta la Plaza de Bolívar. Jueves 16 de julio: Plantón “¡Nos van a quitar el patrimonio de la Plaza!”, a las 4:30 p. m. en la Plaza de Mercado La Perseverancia, en la localidad de Santa Fe.

Plantón “¡Nos van a quitar el patrimonio de la Plaza!”, a las 4:30 p. m. en la Plaza de Mercado La Perseverancia, en la localidad de Santa Fe. Viernes 17 de julio: Evento cultural con reivindicaciones “Independencia Canábica”, en la Plaza de la Hoja, de la localidad de Los Mártires.

Evento cultural con reivindicaciones “Independencia Canábica”, en la Plaza de la Hoja, de la localidad de Los Mártires. Sábado 18 de julio: Evento cultural con reivindicaciones: “Octavo Aniversario FUNDAPREMIS”, de 7:30 a. m. a 12:00 p. m. en la carrera 19 # 37-16 de la localidad de Teusaquillo.

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