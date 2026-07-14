Pidieron un servicio por plataforma y terminaron capturados tras intentar robarle el vehículo al conductor

Cuatro hombres fueron capturados en flagrancia por la Policía Metropolitana de Bogotá, luego de que presuntamente intentaran hurtar un vehículo en la localidad de Kennedy. Según las autoridades, los sujetos habrían solicitado un servicio de transporte a través de una plataforma digital y, durante el recorrido, intimidaron al conductor con un arma de fuego para despojarlo del automotor.

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El hecho ocurrió en la localidad de Kennedy y la captura fue posible gracias a las labores de patrullaje adelantadas por las Zonas de Atención del CAI Britalia. Los uniformados atendieron el llamado de auxilio realizado por la víctima, lo que permitió activar la reacción y ubicar a los presuntos responsables cuando intentaban escapar.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los policías lograron interceptar el vehículo sobre la carrera 80 y reducir a los cuatro hombres señalados de participar en el hurto. En el lugar, la víctima realizó el señalamiento directo de los sujetos, quienes fueron detenidos mientras se adelantaban las verificaciones correspondientes.

Durante el procedimiento, los uniformados recuperaron un arma de fuego que, según la información entregada por la Policía, habría sido abandonada al interior del vehículo durante la huida de los presuntos delincuentes. El elemento fue incautado y quedó como parte del material probatorio dentro del proceso judicial.

Los capturados, de 19, 23, 25 y 28 años, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por los delitos de hurto y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Será la autoridad judicial la encargada de definir su situación jurídica.

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La víctima fue trasladada a un centro médico para recibir atención luego del hecho, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para establecer si los capturados estarían relacionados con otros casos de hurto registrados en la ciudad bajo esta modalidad.

La Secretaría de Seguridad hizo un llamado a la ciudadanía para reportar oportunamente cualquier situación delictiva a través de la Línea 123. Además, recomendó a quienes sean víctimas de hechos similares buscar apoyo de las entidades y acudir de manera inmediata a la Policía para facilitar la reacción y la captura de los responsables.

Las autoridades señalaron que la denuncia oportuna de la ciudadanía continúa siendo un elemento clave para la atención de este tipo de casos, ya que permite una reacción más rápida de los uniformados y facilita la identificación de los responsables.