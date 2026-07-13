Capturaron peligroso cabecilla, subordinado directo de alias Jhon Mechas; tenía azotado el Magdalena Medio, el Catatumbo y el sur de Bolívar

La Policía Nacional informó que el Gaula de Santander realizó un contundente golpe a los grupos armados tras la captura del máximo articulador operacional de los frentes 4, 24, 33 y 37 del Bloque Magdalena Medio de la Estructura Gentil Duarte, Facción Calarcá, perteneciente a las disidencias de las Farc.

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Se trata de Aldemar Ríos, señalado como el peligroso cabecilla, subordinado directo de alias Jhon Mechas. Según las autoridades, Ríos coordinaba más de 200 hombres armados y fingió su muerte en junio de 2025 para evadir la justicia.

La captura se realizó mediante orden judicial en el centro de la ciudad de Cúcuta, luego de una investigación desarrollada durante cerca de dos años en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con la Policía, alias Aldemar Ríos tendría una trayectoria delictiva superior a los 12 años y habría coordinado actividades armadas en el Magdalena Medio, el Catatumbo (Norte de Santander) y el sur de Bolívar.

Las autoridades sostienen que en 2025 intentó fingir su muerte dentro de la organización para evadir la acción de la justicia y que su identificación fue posible a través de análisis técnicos, documentales y testimonios de más de 20 exintegrantes de la estructura.

La institución señaló además que el capturado lideraba un componente armado conformado por entre 130 y 215 hombres y que desde Cúcuta mantenía un perfil de baja exposición mientras coordinaba actividades operacionales y financieras.

Entre los hechos que le atribuyen las autoridades está ser el determinador del secuestro del comerciante de oro Víctor Alfonso Téllez Rizcala, ocurrido el 3 de abril de 2022 en el sur de Bolívar. Según la investigación, la víctima fue liberada meses después tras exigencias económicas a su familia.

La Policía también indicó que alias Aldemar Ríos está vinculado formalmente a múltiples hechos ocurridos en San Pablo, Barrancabermeja y otras zonas del Magdalena Medio, relacionados con disputas entre grupos armados por el control de la minería ilegal de oro y plata en la Serranía de San Lucas. Añadió que esas confrontaciones generaron confinamientos y desplazamientos de familias en municipios como Santa Rosa del Sur, Arenal y Montecristo.

El coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía Santander, afirmó: “Nuestro Grupo GAULA, inteligencia e investigación criminal, detectó que este peligroso cabecilla tenía la misión expansionista de trasladarse a la región Caribe. Alias Aldemar Ríos coordinaba la creación de un nuevo componente urbano denominado Frente ‘Martín Caballero’, con el macabro plan de ordenar y ejecutar atentados terroristas contra las estaciones y uniformados de la Fuerza Pública en la ciudad de Barranquilla”.

Tras la captura, un juez de la República declaró legal el procedimiento. Las audiencias de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento por los delitos de secuestro, concierto para delinquir agravado, homicidio y extorsión se realizarán en los próximos días, según informó la Policía Nacional.