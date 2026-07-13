Mundial 2026: las cuatro razones que harían pensar que el ‘argenfifa’ es cierto; tiembla Inglaterra

El brillo de Lionel Messi es uno de los puntos altos de Argentina en el Mundial 2026. Su zurda mágica es la guía en suelo norteamericano y más que nunca se ilusionan con el cuarto título en la Copa del Mundo, pero lo primero es que deberán superar un duelo de alto voltaje ante Inglaterra en Atlanta, por las semifinales.

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Pero ese camino de los campeones del mundo hasta semifinales se ha visto envuelto por teorías conspirativas en las redes sociales e internet que sostienen que han sido beneficiados por diferentes escenas que avivan la polémica y la mira se coloca en la FIFA y el VAR.

Las redes sociales están inundadas de videos generados por inteligencia artificial y memes que amplifican esta narrativa conspirativa, ya sea con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y Lionel Messi compartiendo un tierno abrazo en la cubierta del Titanic al estilo de Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. O simplemente con el rostro de Infantino superpuesto en el centro del Sol de Mayo de la bandera argentina.

Desde polémicas decisiones arbitrales hasta afirmaciones de haberse beneficiado de un sorteo benévolo hasta la final, la Agencia AFP trata de desglosar los principales incidentes que abren la puerta a la polémica y las teorías conspirativas.

¿Messi se salvó de una tarjeta roja?

En la victoria de Argentina sobre Argelia en la fase de grupos, cuando la Albiceleste ganaba 1-0, Lionel Messi clavó los tacos en la pantorrilla derecha y el tendón de Aquiles del capitán argelino, Aissa Mandi, en el minuto 30. La imagen rápidamente se replicó en las redes sociales.

Lionel Messi ante Argelia Foto: Pantallazo Disney + / Getty Images

El árbitro polaco Szymon Marciniak señaló falta a favor de Argelia, pero Messi no recibió ninguna otra sanción, ni siquiera amarilla, y terminaría firmando un triplete ante los africanos.

Varios comentaristas insistieron en que Messi había sido culpable de juego brusco grave y que, según la letra del reglamento, debía haber visto la tarjeta roja, lo que habría conllevado una suspensión y tal vez el destino de Argentina hubiera sido diferente.

La Federación de Fútbol de Argelia presentó posteriormente una queja oficial ante la FIFA por una “injusticia arbitral” en ese partido.

En Egipto hablan de “robo”

Argentina protagonizó una de las remontadas más grandes de la historia para mantenerse con vida en el Mundial en los octavos de final ante la Egipto de Mohamed Salah, al levantar un 2-0 en contra hasta el minuto 79 para ganar 3-2 y avanzar a cuartos de final.

Pero los jugadores y el cuerpo técnico egipcio se indignaron por varias decisiones del árbitro francés François Letexier. Según los africanos, favorecieron a Argentina en momentos clave.

Hossam Hassan discute con el juez Francois Letexier, en medio del partido Egipto vs. Argentina del Mundial 2026 Foto: AP Photo/Erik S. Lesser

El tema más discutido tras el partido fue un gol de Egipto en la segunda parte que fue anulado tras la intervención del VAR, que había detectado una falta sobre el jugador argentino Lisandro Martínez al costado del área egipcia, donde se inició el contragolpe que culminó con Mostafa Zico batiendo al portero albiceleste, Dibu Martínez.

“El VAR estaba buscando algo con demasiada minuciosidad y buscando algo que hubiera ocurrido en el partido para intentar anular el gol de Egipto”, dijo el exárbitro inglés Mark Clattenburg.

El seleccionador egipcio, Hossam Hassan, también afirmó que a los Faraones se les debió conceder un penalti en la jugada previa al gol de la victoria de Argentina, marcado por Enzo Fernández en el descuento.

“Parece que ha habido presión por parte del lado argentino sobre el árbitro que ha provocado este desenlace”, afirmó Hassan.

Polémicas decisiones del VAR

Otra decisión del VAR fue clave en la victoria 3-1 de Argentina sobre Suiza en la prórroga en cuartos de final, en Kansas City. En el minuto 70, el árbitro João Pinheiro mostró tarjeta amarilla al argentino Leandro Paredes por una falta sobre Breel Embolo, poco después de que Suiza empatara 1-1 y mientras dominaba a los cansados campeones del mundo.

Sin embargo, una intervención del VAR utilizando la nueva regla de identidad equivocada de la FIFA determinó que Embolo había realizado un acto de simulación y la decisión fue revocada.

Pero como Embolo ya había recibido una amarilla, vio la segunda amonestación y fue expulsado, dejando a Suiza con 10 hombres y frenando su impulso. Argentina acabaría asegurando la victoria en el alargue.

¿Sorteo que le benefició?

Los críticos del camino de Argentina hasta las semifinales citan la clasificación de sus rivales como prueba del favoritismo de la FIFA.

Hasta ahora, antes de su enfrentamiento con Inglaterra, Argentina no ha tenido que jugar contra ningún equipo situado por encima del puesto 19 del ranking de la FIFA.

Tras liderar un grupo que incluía a Argelia, Jordania y Austria, sus rivales en la fase eliminatoria fueron Cabo Verde, Egipto y Suiza. Esto se debe en gran medida a la decisión de la FIFA de ubicar como cabezas de serie a las cuatro mejores selecciones del mundo de forma que no pudieran cruzarse entre sí hasta las semifinales.

El delantero argentino Lionel Messi reacciona durante el partido contra Egipto en los octavos de final del Mundial, el martes 7 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser) Foto: AP Photo/Erik S. Lesser

Inglaterra no se ha enfrentado aún a ningún equipo del top 10, mientras que Francia sí tuvo que jugar contra Marruecos, séptima del ranking, en cuartos de final.

España ha tenido el camino más duro hasta las semifinales, teniendo que eliminar a Portugal (quinta del escalafón) y a Bélgica (novena) en su recorrido hacia la penúltima ronda.

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