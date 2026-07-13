Decisión de Fifa desató confusión y lío previo a Francia vs. España del Mundial 2026: protesta en redes

Muy convulsionadas han estado las redes sociales en las últimas horas por una confusión que hubo de una gran cantidad cibernautas sobre la nacionalidad del juez central de la semifinal entre Francia y España, prevista a jugarse este martes, 14 de julio.

El árbitro elegido fue el salvadoreño, Iván Barton, junto a sus asistentes David Moran (El Salvador) y Antonio Pupiro (Nicaragua).

Dicho anuncio fue el que para muchos generó malestar, pero que luego se dieron cuenta de que los equivocados habían sido quienes protestaron en plataformas como X.

Comentarios como: “¿Por qué no árbitros brasileños o chilenos o uruguayos, por qué tiene que ser argentinos?”.

“Es un árbitro muy bueno. Bien hecho por Fifa otorgarle a este tipo otro partido. Pero, ¿qué hace ahí un árbitro argentino?”, fue otra de las reacciones que se vio.

“2 latinos, 1 argentino y 1 refs que vencimos antes, ya denle el título a España”, protestó uno más sin percatarse de que había cometido un error de interpretación.

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Sí, justamente eso fue lo que sucedió; muchos pensaron que uno de los colegiados era de nacionalidad argentina. Cuestión errónea, ya que se trataba de una bandera de Nicaragua.

Que muchos usuarios de redes comentaran esto hizo que todo escalara más y más, al punto de llegar a medios de renombre como El chiringuito de Jugones donde se burlaron por el lío montado alrededor de ello.

Al final, todo quedó como una anécdota graciosa en la previa de tan importante partido que define el primer finalista de la Copa Mundo que se realiza por estos días en Norteamérica. De la semifinal que enfrenta a Inglaterra y Argentina (15 de julio) saldrá otro clasificado.

Fifa y su decisión para la semifinal

El árbitro salvadoreño Iván Barton ha sido designado por la FIFA para dirigir la semifinal del Mundial 2026 entre España y Francia, que se disputará el martes en Arlington, cerca de Dallas.

El colegiado de 35 años ya ha arbitrado en otros tres partidos de este Mundial, uno de ellos los octavos de final entre Colombia y Suiza.

Sin embargo su acción más destacada llegó durante el Turquía-Paraguay, en el que mostró cartulina roja a Miguel Almirón por haberse cubierto la boca mientras hablaba con un adversario durante un altercado.

Iván Barton, juez central de la semifinal del Mundial 2026 entre Francia y España Foto: Captura a FIFA

Para evitar incidentes como los supuestos insultos racistas del argentino del Benfica Gianluca Prestianni al brasileño del Real Madrid Vinicius, en un partido de la Liga de Campeones esta misma temporada, la FIFA anunció a finales de abril que a partir de este Mundial se expulsará a quienes hicieran ese gesto que se volvió común en las canchas.

Durante el partido, Iván Barton fue avisado por el VAR y tras revisar las imágenes mostró cartulina roja a Almirón, aplicando por primera vez esta regla en el Mundial.

El salvadoreño, de 35 años, es árbitro internacional desde 2018. Barton ya dirigió tres encuentros en el Mundial 2022 pero nunca ha arbitrado todavía a España ni a Francia.

Dispone de una sólida experiencia en la zona CONCACAF, donde ha arbitrado varias finales de Copa de Campeones.