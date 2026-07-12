Jannik Sinner se instala entre los mejores de Wimbledon: prestigiosa lista con los últimos 10 campeones

El italiano Jannik Sinner, número uno del tenis mundial, hace méritos para ganarse un lugar tras la época dorada de Rafael Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic. El tenista de 24 años confirmó su reinado al ganar su segundo título de Wimbledon de forma consecutiva, luego de derrotar en una final en la que cedió el primer set, al alemán Alexander Zverev.

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En un partido ajustado entre el primero y el tercero del ranking mundial, sin presencia en este torneo del número dos, el español Carlos Alcaraz, ausente por lesión en una de sus manos, Sinner se impuso por 6-7 (7/9), 7-6 (7/2), 6-3 y 6-4.

Sinner y Zverev, ante la mirada de los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, y dos de sus tres hijos, protagonizaron un reñido duelo, en el que hubo que esperar hasta el trigésimo cuarto juego del partido para que uno de los finalistas rompiera el servicio de su rival.

El italiano quebró en ese momento el saque de Zverev, abriendo la vía para imponerse al alemán, quien ganó en junio el primer Grand Slam de la temporada, y de su carrera, a sus 29 años, al hacerse con el Roland Garros.

Jannik Sinner posa con el título de Wimbledon. Foto: Visionhaus/Getty Images

Sinner cayó eliminado de forma sorpresiva en la segunda ronda del torneo parisino, en el que tampoco participó Alcaraz, por su lesión en una muñeca. Zverev, que contaba con la presencia en el palco del canciller alemán, Friedrich Merz, sumó su décima derrota consecutiva ante Sinner.

Al alemán le queda el consuelo, por haber alcanzado la final de Wimbledon y de desplazar al español Alcaraz del segundo puesto del ranking.

El italiano, por su parte, logró su quinto título de Grand Slam, ya que a sus dos triunfos en Wimbledon (2025 y 2006), se unen otros dos en el Australian Open (2024 y 2′25) y uno en el US Open (2024), siendo el Roland Garros el único que se le resiste hasta el momento.

Sinner y Zverev Foto: Visionhaus/Getty Images

Sinner, con su victoria, se embolsó un premio de 3,6 millones de libras (4,8 millones de dólares), mientras que Zverev tendrá que encontrar consuelo en los 1,8 millones de libras (2,4 millones de dólares) que le reportó haber llegado a la final.

Palmarés con los últimos campeones de Wimbledon

2026: Jannik Sinner (ITA)

2025: Jannik Sinner (ITA)

2024: Carlos Alcaraz (ESP)

2023: Carlos Alcaraz (ESP)

2022: Novak Djokovic (SRB)

2021: Novak Djokovic (SRB)

2020: suspendido

2019: Novak Djokovic (SRB)

2018: Novak Djokovic (SRB)

2017: Roger Federer (SUI)

2016: Andy Murray (GBR)

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