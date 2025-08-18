Alcaraz y un golpe de suerte; el español celebró en Cincinnati tras desafortunado final de Sinner

En un desenlace inesperado de su esperada batalla, Carlos Alcaraz se proclamó el lunes campeón del Masters 1000 de Cincinnati por primera vez tras el retiro del italiano Jannik Sinner en la final.

Alcaraz dominaba 5-0 el primer set cuando Sinner, quien no se veía bien fisícamente en la cancha, anunció su abandono tras 20 minutos de juego en una tarde de fuerte calor y humedad en Cincinnati (Ohio).

La cuarta final del año entre las dos grandes estrellas actuales del tenis, a menos de una semana del inicio del Abierto de Estados Unidos, fue desde el inicio un sorprendente monólogo de Alcaraz, que en menos de 13 minutos dominaba por 3-0 después de dos ‘breaks’.

Carlos Alcaraz ganó el Masters 1000 de Cincinnati tras el abandono del italiano Sinner | Foto: Getty Images via AFP

Sinner, ganador del último choque entre ambos en julio en Wimbledon, lucía descompuesto y acumulaba errores no forzados.

Tras recibir el tercer break, Sinner pidió atención médica y el juez de silla comunicó al público su retiro por “enfermedad”.

“Lo siento chicos, no puedo. Lo he intentado, pero no puedo. Me siento mal. No puedo moverme, siento que voy a colapsar. Lo siento por los fans”, dijo el italiano al supervisor.

“Cuídate bien, es lo más importante”, le dijo de inmediato Alcaraz cuando fue a consolar a su máximo rival.

Tras unos minutos sentado con rostro afligido, Sinner pidió disculpas al público desde el escenario en la ceremonia de premiación.

“Siento mucho decepcionarlos”, afirmó el número uno mundial, que pretendía ser el primero en repetir triunfo en Cincinnati desde Roger Federer en 2015.

“Desde ayer no me sentí bien, pensé que mejoraría durante el partido, pero fue a peor. Traté de jugar y hacer, aunque fuera un pequeño partido, pero no pude hacer más”, lamentó. “Como dijo Jannik, no es la manera que quiero ganar partidos y torneos”, le respondió desde el estrado Alcaraz.

Carlos Alcaraz ganó el Masters 1000 de Cincinnati tras el abandono del italiano Sinner | Foto: Getty Images via AFP

“Lo siento, entiendo como te sientes ahora”, dijo el español. “Eres un auténtico campeón y de estas situaciones volverás más fuerte, como siempre haces”.

El exnúmero uno mundial sumó el trofeo de Cincinnati a su palmarés, que luce un total de 22 títulos de ATP, dos años después de caer en una memorable final ante Novak Djokovic, en la que tuvo un punto de campeonato.

A los 22 años es el segundo tenista más joven en conquistar ocho títulos de Masters 1000, detrás de su compatriota Rafael Nadal.