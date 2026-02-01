Deportes

Nuevo rey: Carlos Alcaraz remontó a Novak Djokovic y ganó el Australian Open 2026

Después de haber perdido el set inicial, el español se rehizo en la cancha de Melbourne para completar su trilogía de Grand Slams.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
1 de febrero de 2026, 12:23 p. m.
Carlos Alcaraz luego de conquistar su primer Abierto de Australia
Carlos Alcaraz luego de conquistar su primer Abierto de Australia Foto: AFP

Carlos Alcaraz derrotó este domingo en Melbourne al serbio Novak Djokovic en la final del Abierto de Australia y se convirtió en el tenista más joven de la era Open (desde 1968) en conquistar los cuatro títulos del Grand Slam.

El español de 22 años (Nadal ganó los cuatro Grand Slam con 24) se sobrepuso a un primer set de un nivel estratosférico de Djokovic y se llevó la victoria por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5, en una final que careció de la épica y el dramatismo que se vivieron en las dos semifinales.

Carlos Alcaraz remontó la final para llevarse el Abierto de Australia 2026
Carlos Alcaraz remontó la final para llevarse el Abierto de Australia 2026. Foto: AFP

Ante los ojos de su legendario compatriota (Nadal presenció en directo la final en la Rod Laver Arena), Alcaraz acabó imponiendo una intensidad de juego que Djokovic (16 años mayor) no fue capaz de igualar.

El triunfo en su primera final en Melbourne le permitirá al tenista español afianzarse como número uno del ranking ATP, luego de que el vigente campeón y número dos del circuito, el italiano Jannik Sinner, fuera eliminado en semifinales por Djokovic.

Deportes

El afortunado jugador de Atlético Nacional que se quedó con la camiseta de Messi: la merecía

Deportes

Feroz rechazo de la hinchada de Millonarios hizo que un jugador se fuera: pasado en Nacional influyó

Deportes

La reacción del DT del Hamburgo por el gol de Luis Díaz que les metió presión: “Noche mágica”

Deportes

Lionel Messi con René Higuita: Espectacular momento con cruce de palabras, abrazos y ‘el escorpión’ incluido

Deportes

La tabla de la Liga Betplay tras la visita de Santa Fe al Boyacá Chicó y la sorpresa de Fortaleza ante Cúcuta

Deportes

Atlético Nacional vs. Inter Miami: Gol de Rengifo y Luis Suárez; lo más destacado de Messi en el Atanasio

Deportes

‘Chipi Chipi’ se asustó, le dio el balón a De Paul, remate de Messi y gol de Suárez ante Nacional

Deportes

Carlos Alcaraz apunta alto en Australian Open y lo deja claro: palabras previas a la final con Djokovic

Deportes

Va por el título 25 de Grand Slam: Djokovic resuena en el mundo con otra final del Australian Open

Deportes

Confirmadas las semifinales del Australian Open con Djokovic y Alcaraz a bordo: fechas y horas para ver

Carlos Alcaraz apuntó alto en Australian Open: palabras previas a la final con Djokovic

Es el séptimo Grand Slam para Alcaraz, que ya había ganado dos veces Roland Garros (2023 y 2025), Wimbledon (2023 y 2024) y el US Open (2022 y 2025).

Para la temporada 2026 ya había anunciado que el título en Australia era uno de sus grandes objetivos.

No llegó la corona 25

El serbio, de casi 39 años, pierde así otra ocasión para convertirse en el primer tenista de la historia, hombre o mujer, en alcanzar los 25 títulos del Grand Slam, por lo que sigue compartiendo el récord (24) con la australiana Margaret Court.

Convencido de que cuanto más largo fuera el partido, mayores eran las opciones de triunfo de Alcaraz (16 años más joven), Djokovic comenzó el partido a un nivel superlativo, equiparable al de su mejor época.

Djokovic y Alcaraz se podrían citar en la final en caso de salir bien librados de 'semis'
Djokovic no pudo superar la furia de Alcaraz. Foto: Getty Images

Intratable al servicio (el español solo fue capaz de hacer dos puntos al resto en el primer set) y muy agresivo cuando era Alcaraz el que sacaba, Djokovic apenas necesitó 34 minutos para llevarse el primer set.

En el segundo set tuvo que jugar más con su segundo saque y cometió algún error no forzado, como un derechazo cruzado que mandó fuera y que dio a Alcaraz su primera bola de break, que el español no desaprovechó para tomar por primera vez la iniciativa y conservar el saque para igualar a un set.

Histórico título para Camila Osorio en el WTA 125 de Malina: así fue el punto para ser campeona

Carlos Alcaraz ganó en lo físico

Ese quiebre en el tercer juego confirmó el cambio de dinámica del partido: Alcaraz comenzó a conectar su derecha, mejoró su servicio y, gracias a su velocidad llegaba a todas las bolas, frente a un Djokovic que ya no tenía la misma capacidad de respuesta, ni física ni de tenis.

En el tercer set, ambos jugadores parecieron sacudirse de encima la presión y los nervios, y deleitaron a los espectadores con algunos puntos extraordinarios, pero Alcaraz tenía un punto más a nivel físico y volvió a quebrar el servicio de Djokovic en el quinto juego.

Inferior físicamente y sin poder igualar la intensidad de juego de Alcaraz, lo que le hacía cometer errores no forzados (13 por solo 4 en el primer set) Djokovic tuvo que entregar la tercera manga con su servicio.

Pese a dar en algunos momentos sensación de indolencia e incluso parecer entregado, Djokovic salvó seis bolas de break en el segundo juego del cuarto set y planteó batalla hasta el final.

Con 4-4 apareció el Djokovic que todos los aficionados conocen, levantando los brazos en cada punto ganado, y dispuso de una bola para romper el servicio de Alcaraz para tratar de ir al quinto set, pero el español reaccionó, conservó el saque y acabó con la resistencia de la leyenda serbia.

*Con información de la AFP.

Más de Deportes

Carlos Alcaraz luego de conquistar su primer Abierto de Australia

Nuevo rey: Carlos Alcaraz remontó a Novak Djokovic y ganó el Australian Open 2026

Juan Manuel Renfigo en su encuentro con Leo Messi

El afortunado jugador de Atlético Nacional que se quedó con la camiseta de Messi: la merecía

Plantel de Millonarios en 2012.

Feroz rechazo de la hinchada de Millonarios hizo que un jugador se fuera: pasado en Nacional influyó

Merlin Polzin y Luis Díaz.

La reacción del DT del Hamburgo por el gol de Luis Díaz que les metió presión: “Noche mágica”

René Higuita con un medio 'Escorpión' ante Lionel Messi.

Lionel Messi con René Higuita: Espectacular momento con cruce de palabras, abrazos y ‘el escorpión’ incluido

Santa Fe celebra el gol del 'Turro' Olivera.

La tabla de la Liga Betplay tras la visita de Santa Fe al Boyacá Chicó y la sorpresa de Fortaleza ante Cúcuta

Lionel Messi contra Nacional.

Atlético Nacional vs. Inter Miami: Gol de Rengifo y Luis Suárez; lo más destacado de Messi en el Atanasio

Gol de Suárez tras remate de Messi.

‘Chipi Chipi’ se asustó, le dio el balón a De Paul, remate de Messi y gol de Suárez ante Nacional

Lionel Messi en el Atanasio Girardot.

Apoteósico recibimiento a Lionel Messi en el Atanasio Girardot: locura total apenas salió a la cancha

Momento exacto del remate de Rengifo ante Inter Miami.

Fueron por Messi, pero vieron a Rengifo: espectacular obra maestra para amargar al Inter Miami ante Nacional

Noticias Destacadas