Fórmula 1 GP de Japón 2026: horarios y canal para ver la tercera carrera de la temporada

Max Verstappen ha dicho que el Gran Premio de Japón es una de sus carreras favoritas, pero sus opciones de ganar el domingo en Suzuka por quinto año consecutivo parecen remotas, debido al dominio mostrado por Mercedes en el inicio del Mundial de Fórmula 1.

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Con dos dobletes en Melbourne y Shanghái, dos poles y el esprint en China, Mercedes no ha dejado nada a sus rivales en las dos carreras disputadas hasta ahora en el campeonato.

A diferencia de Red Bull y Max Verstappen, que han tenido un pésimo comienzo en el Mundial, Verstappen terminó sexto en Australia después de salir desde boxes por un accidente en la clasificación, fue noveno en el esprint de Shanghái y no pudo terminar esta carrera debido a un problema mecánico.

IT'S RACE WEEK ONCE AGAIN 😍



We're heading to Suzuka for Round 3! 🇯🇵#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/T2tiHrZ7jq — Formula 1 (@F1) March 23, 2026

El cuatro veces campeón del mundo no ha perdido la ocasión de criticar los cambios del reglamento y los nuevos monoplazas, al asegurar que la nueva F1, a la que ha comparado con Mario Kart, es lo opuesto a lo que deben ser las carreras automovilísticas.

El neerlandés intentó cambiar de aires compitiendo el pasado fin de semana en una carrera de cuatro horas en Alemania, pero ni eso acabó con la mala racha: ganó, pero posteriormente fue descalificado.

Verstappen ha sido imbatible en Japón durante los últimos cuatro años y allí aseguró su segundo título mundial en 2022; sin embargo, su inicio de temporada hace pensar que su dominio en Suzuka podría llegar a su fin este fin de semana.

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Los problemas de Verstappen contrastan con el fulgurante arranque de Mercedes: George Russell se impuso en Australia por delante de su joven compañero Kimi Antonelli (19 años), y ambos intercambiaron posiciones en China, en lo que fue la primera victoria en la incipiente carrera del piloto italiano.

La Fórmula 1 regresa tras dos semanas se descanso. Foto: PA Images via Getty Images

Russell se impuso también en la carrera esprint en Shanghái, lo que ha permitido al británico liderar la clasificación del Mundial con 51 puntos, cuatro más que Antonelli, quien reconoció que tras su triunfo en Shanghái se quitó “un peso de encima”.

“Es el tipo de resultado que te da fuerza y te hace ser más consciente de lo que puedes llegar a hacer”, afirmó.

Hora y canal para ver el Gran Premio de Japón

Jueves 26 de marzo

Práctica #1

10:00 p. m. (COL) por Disney+..

Viernes 27 de marzo

Práctica #2

01:00 a. m. (COL) por Disney+.

Práctica #3

09:25 p. m. (COL) por Disney+.

Sábado 28 de marzo

Clasificación (Pole position)

01:00 a. m. (COL) por Disney+.

Domingo 29 de marzo

Carrera

12:00 a. m. (COL) por Disney+.

*Con información de AFP.