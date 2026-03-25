Deportes

Fórmula 1 GP de Japón 2026: horarios y canal para ver la tercera carrera de la temporada

La FIA realiza monitoreo a diversos equipos por posibles alteraciones al reglamento.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

25 de marzo de 2026, 7:37 p. m.
El Gran Premio de Japón será la tercera prueba del año.
El Gran Premio de Japón será la tercera prueba del año. Foto: AP

Max Verstappen ha dicho que el Gran Premio de Japón es una de sus carreras favoritas, pero sus opciones de ganar el domingo en Suzuka por quinto año consecutivo parecen remotas, debido al dominio mostrado por Mercedes en el inicio del Mundial de Fórmula 1.

Fórmula 1: renuncia inesperada sacude el mundo del automovilismo tras solo dos carreras completadas

Con dos dobletes en Melbourne y Shanghái, dos poles y el esprint en China, Mercedes no ha dejado nada a sus rivales en las dos carreras disputadas hasta ahora en el campeonato.

A diferencia de Red Bull y Max Verstappen, que han tenido un pésimo comienzo en el Mundial, Verstappen terminó sexto en Australia después de salir desde boxes por un accidente en la clasificación, fue noveno en el esprint de Shanghái y no pudo terminar esta carrera debido a un problema mecánico.

El cuatro veces campeón del mundo no ha perdido la ocasión de criticar los cambios del reglamento y los nuevos monoplazas, al asegurar que la nueva F1, a la que ha comparado con Mario Kart, es lo opuesto a lo que deben ser las carreras automovilísticas.

Deportes

Así luce el considerado mejor estadio de Colombia: preocupa su estado y no se cumplirían las fechas de entrega

Deportes

Linda Caicedo es de lo mejor del Real Madrid en la humillación del Barcelona: se salvó con dos golazos en la Champions

Deportes

Este es el comunicado del apoderado judicial de la presunta víctima de abuso por parte de Nicolás Rodríguez, de Nacional

Deportes

Alineaciones del amistoso internacional Colombia vs. Croacia en Orlando

Deportes

Mbappé se pronunció antes de enfrentar a Colombia sobre la noticia que parece chiste: ¿le examinaron la rodilla equivocada?

Deportes

Ronaldinho llega a El Campín: anuncian partido en Bogotá con el ‘mago’; fecha y detalles

Deportes

Última movida de Fifa con la boletería del Mundial 2026: fue oficializado un gran anuncio

Deportes

Fórmula 1: renuncia inesperada sacude el mundo del automovilismo tras solo dos carreras completadas

Deportes

Ganador inédito en el GP de China de la Fórmula 1: con 19 años, Antonelli se metió en la historia

Deportes

Oficial: Fórmula 1 anuncia que los grandes premios de Bahréin y Arabia Saudí no se celebrarán por el conflicto en Medio Oriente

El neerlandés intentó cambiar de aires compitiendo el pasado fin de semana en una carrera de cuatro horas en Alemania, pero ni eso acabó con la mala racha: ganó, pero posteriormente fue descalificado.

Verstappen ha sido imbatible en Japón durante los últimos cuatro años y allí aseguró su segundo título mundial en 2022; sin embargo, su inicio de temporada hace pensar que su dominio en Suzuka podría llegar a su fin este fin de semana.

Oficial: Fórmula 1 anuncia que los grandes premios de Bahréin y Arabia Saudí no se celebrarán por el conflicto en Medio Oriente

Los problemas de Verstappen contrastan con el fulgurante arranque de Mercedes: George Russell se impuso en Australia por delante de su joven compañero Kimi Antonelli (19 años), y ambos intercambiaron posiciones en China, en lo que fue la primera victoria en la incipiente carrera del piloto italiano.

Salida del GP de Baréin de Fórmula 1
La Fórmula 1 regresa tras dos semanas se descanso. Foto: PA Images via Getty Images

Russell se impuso también en la carrera esprint en Shanghái, lo que ha permitido al británico liderar la clasificación del Mundial con 51 puntos, cuatro más que Antonelli, quien reconoció que tras su triunfo en Shanghái se quitó “un peso de encima”.

“Es el tipo de resultado que te da fuerza y te hace ser más consciente de lo que puedes llegar a hacer”, afirmó.

Hora y canal para ver el Gran Premio de Japón

Jueves 26 de marzo

Práctica #1

10:00 p. m. (COL) por Disney+..

Viernes 27 de marzo

Práctica #2

01:00 a. m. (COL) por Disney+.

Práctica #3

09:25 p. m. (COL) por Disney+.

Sábado 28 de marzo

Clasificación (Pole position)

01:00 a. m. (COL) por Disney+.

Domingo 29 de marzo

Carrera

12:00 a. m. (COL) por Disney+.

*Con información de AFP.