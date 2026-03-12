Verstappen lanza fuerte indirecta a la Fórmula 1 por sus nuevas reglas y menciona su Nintendo: “Entreno con Mario Kart”

Max Verstappen ya es toda una autoridad en la Fórmula 1 y habla fuerte cuando tiene la oportunidad. El cuatro veces campeón del mundo, de la máxima competencia del automovilismo mundial, dijo en la previa del Gran Premio de China que no se estaba divirtiendo mucho conduciendo los nuevos monoplazas.

El piloto bromeó y para explicar mejor sus sensaciones, lanzó fuerte indirecta al comparar los autos con el videojuego Mario Kart.

Fórmula 1 GP de China 2026: horarios y canal para ver la segunda carrera de la temporada

El piloto de Red Bull acabó sexto en la prueba inaugural de la temporada, en el Gran Premio de Australia en Melbourne, tras una gran remontada, luego de haber salido en la cola de la parrilla por un accidente sufrido en la clasificación.

Con la nueva reglamentación de la Fórmula 1, estrenada en 2026, los pilotos deben saber gestionar el uso de las baterías eléctricas, que proporcionan potencia extra durante unos segundos, pero que a la vez hacen vulnerables a los coches durante el periodo de recarga. Eso parece que no le está cayendo bien a Max Verstappen.

Verstappen sorprende a McLaren en Monza. Foto: AFP

Los nuevos autos también cuentan con nuevos elementos como el modo de recta, aerodinámica activa y botones de adelantamiento, que Verstappen considera más propios de un videojuego.

Fuertes palabras de Verstappen contra la Fórmula 1

“He cambiado el simulador por mi Nintendo Switch. De hecho, estoy entrenando con Mario Kart. Encontrar las setas se me da bastante bien, los caparazones azules son un poco más difíciles”, dijo Verstappen en el circuito de Shanghái, donde se disputará el Gran Premio de China.

"Ich habe den Simulator gegen meine Nintendo Switch getauscht. Ich trainiere ein bisschen Mario Kart, die Pilze kann ich dort schon ziemlich gut einsetzen." 😅🔊#Verstappen #MarioKart #Formel1 #Joke #Racing pic.twitter.com/kqBluv8vL7 — Sky Sport Formel 1 (@skysportformel1) March 12, 2026

Quizás por su descontento con el rendimiento de los nuevos F1, Max anunció que este año correrá Las 24 horas de Nürburgring. Incluso, Mercedes ya hizo el lanzamiento del auto que conducirá.

“Ojalá me lo pase un poco mejor, desde luego. Voy a poder correr en el Nordschleife (Nürburgring) y espero que en los próximos años pueda hacer Spa y, con suerte, Le Mans”, declaró Max.

“Estoy combinando cosas y también estoy haciendo otras cosas que son muy divertidas. Es un poco contradictorio, porque no disfruto mucho conduciendo el coche, pero sí disfruto trabajando con toda la gente del equipo y también con el departamento de motores”, agregó Verstappen sobre sus sensaciones actualmente en la Fórmula 1.

Horarios para ver el GP de China

Jueves 12 de marzo

Práctica #1

10:00 p. m. (COL) por Disney+.

Viernes 13 de marzo

Clasificación carrera sprint

02:00 a. m. (COL) por Disney+.

- Carrera sprint

09:00 p. m. (COL) por Disney+.

Sábado 14 de marzo

Clasificación (Pole position)

01:00 a. m. (COL) por Disney+.

Domingo 15 de marzo

Carrera

02:00 a. m. (COL) por Disney+.