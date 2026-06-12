Cristiano Ronaldo reveló la absurda cantidad de carros que tiene y su marca favorita

Sin ninguna duda, Cristiano Ronaldo es una de las celebridades más reconocidas en el mundo. Ya sea por el impacto y legado que ha dejado en el fútbol profesional, enmarcándolo como uno de los jugadores más grandes en la historia del deporte, o incluso por su vida afuera de las canchas.

Del escenario del Mundial 2026 al volante: los exclusivos carros que tiene Shakira

El portugués de 41 años ha tenido a lo largo de sus años una inmensa fortuna, gracias a su trayecto en el fútbol, así como los patrocinadores y negocios, consolidándolo como uno de los atletas mejor pagados.

Esto ha conllevado que, en múltiples eventos, aficionados hayan podido observar a Cristiano Ronaldo con vestimentas, joyerías y accesorios de alta gama.

Pero uno de lo más destacable es su inmensa colección de autos, en donde se encuentran algunas de las marcas más destacadas en el mercado.

Muchos fanáticos del portugués siempre se han preguntado acerca de cuántos vehículos tienen a su posesión.

Una de las más recientes adquisiciones de Cristiano fue de un Mercedes-AMG G63 Cabriolet modificado, una versión sumamente limitada, ya que solamente existen 20 unidades de este vehículo en el mundo. Se estima que la versión está valuada en aproximadamente 1,32 millones de dólares.

🚨 @marca



Cristiano Ronaldo has added one of the world’s most expensive cars to his collection, inspired by Al-Nassr.



He has acquired a custom-built vehicle valued at approximately $1.32 million, further expanding a collection already considered among the most exclusive in the… pic.twitter.com/FwLorAjgpE — The Nassr Tribune™️ (@AlNassrTribune) May 5, 2026

Lo curioso de este carro es que tiene diseñados detalles que fueron hechos exclusivamente para Ronaldo, al estar pintado con los colores amarillo y azul, los mismos que el de su equipo actual, Al Nassr.

La cantidad de carros que tiene Cristiano Ronaldo

Al ser una de las grandes estrellas e influencias del fútbol, Cristiano Ronaldo es conocido en múltiples ocasiones por estar acompañado de los carros más lujosos, aunque nunca se ha sabido con exactitud la cantidad de coches que tiene.

El astro portugués dio una respuesta a esta pregunta en el 2025, donde durante una entrevista con Piers Morgan, comentó sobre el número de vehículos que están a su nombre e incluso afirmó cuál es su favorito.

Cristiano Ronaldo afirmó tener 41 carros a su disposición, en donde destacan nombres como Ferrari, Lamborghini, Rolls Royce, Porsche, Bentley, entre otros.

Cristiano Ronaldo tells Piers Morgan he’s lost count of how many cars he owns — and admits he rarely drives them:



“If I buy a car, it’s for the collection. I don’t count them… maybe 41 or 42. I just check if they’re clean and in the garage.”

pic.twitter.com/37soLSIqfa — Distinct Post. (@DistinctPost) November 5, 2025

Aun así, mencionó cuál es su marca favorita dentro de esa colección, siendo nada más y nada menos que el fabricante francés de superdeportivos de lujo, Bugatti.

Sin embargo, el jugador del Al Nassr indicó que la mayoría de estos vehículos no los conduce, ya que prefiere recopilarlos como pinturas y asegurarse de que cada uno de ellos funciona a la perfección.

Cristiano incluso comentó que uno de sus pasatiempos favoritos es que las unidades de vehículos que adquiere estén limpias y en buen estado, ya que, más allá de la potencia que ofrecen estos vehículos, prefiere mantenerlos como colecciones de cuadros.