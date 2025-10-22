¿Cristiano Ronaldo está vendiendo su Bugatti Centodieci? Solo hay 10 en el mundo y esto vale

Para nadie es un secreto que las celebridades se destacan por los vehículos que adquieren para tener estacionados en sus garajes; sin embargo, hay vehículos que no son para todos los bolsillos gracias por su precio, por su exclusividad o porque simplemente solo se fabricó un número reducido de unidades que limita las posibilidades de adquirir uno.

El Buggati Centodieci fue ofrecido en 8 millones de euros más impuestos; se desconoce el precio en el que se está vendiendo este ejemplar. | Foto: Captura de pantalla Kessel.ch / API

Es el caso del Bugatti Centodieci, uno de los vehículos más exclusivos que existe en el mundo y del cual la marca de hiperdeportivos con sede en Molsheim, Francia, solo fabricó 10 unidades.

Además de esto, el vehículo lanzado en 2019 para celebrar el cumpleaños 110 de la compañía, es considerado una pieza única de colección, que podía ser personalizad por sus compradores y que poco se ve en las calles, pues quienes invirtieron los 8 millones de euros más impuestos para adquirirlo, quieren lucirlo solo en ocasiones especiales.

Si hay algo que puede aportar aún más brillo al Bugatti Centodieci, es que una de esas 10 unidades esté en poder de una de las celebridades más influyentes del mundo, no solo por su calidad, por su carrera, sino por todo lo que significa para el mundo del deporte.

Un concesionario en Suiza lo ha puesto a la venta. | Foto: Captura de pantalla Kessel.ch / API

Pues bien, el portugués Cristiano Ronaldo es uno de esos multimillonarios que sumó este carro a su garaje personal hace unos años y hoy ha vuelto a ser noticia.

Sobre el auto que fue adquirido por el ex Real Madrid, se ha conocido que podría estar a la venta, algo que no es usual con el deportista, pues no es alguien que decida vender sus vehículos y menos si se tratan de verdaderas piezas de colección y lujo como estas.

El Centodieci cuenta con 1.600 CV que le permiten acelerar de 0 a 100 km/h en tan solo 2,4 segundos. Además, puede alcanzar los 300 Km/h en solo 13,1 segundos y ofrece una velocidad máxima de 380 km/h, la cual es limitada de forma electrónica por seguridad.

Fue producido en 2019 para conmemorar los 110 años de la marca francesa. | Foto: Captura de pantalla Kessel.ch / API

¿Cristiano Ronaldo está vendiendo su Bugatti Centodieci?

Si bien, se sabe poco sobre quienes son los dueños de las 10 unidades del Bugatti Centodieci vendidos en el mundo, Cristiano Ronaldo nunca quiso tenerlo en secreto; de hecho, se le vio por las calles de Madrid conduciendo este llamativo ejemplar.

Ahora, una vez se conocieron las imágenes de un modelo color blanco, igual al del portugués, que ha salido a la venta, comenzaron a correr los rumores sobre si se trataba del auto del portugués, lo que ha sido descartado.

Si bien, ambos autos son de color blanco, se han podido conocer publicaciones del auto que está en oferta y luego de conocer su interior se pudo confirmar que no es el vehículo de CR7.

El Buggati Centodieci acelera de 0 a 100 km/h en tan solo 2,4 segundos. | Foto: Captura de pantalla Kessel.ch / API

Gracias a que Bugatti permitió a los compradores la personalización de sus vehículos, se pudo establecer que el de Ronaldo sigue en uno de sus garajes, pues cuanta con detalles rojos en su silletería y volante, lo cual difiere del que figura entre las ofertas del concesionario Kesse Auto Lugano de Suiza, el cual una combinación de detalles negros con blanco.