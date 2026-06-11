Mundial 2026: conozca los jugadores más veteranos del certamen; este año hay tres con récord

La Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo estará marcada por las nuevas figuras del fútbol mundial, como Lamine Yamal, Michael Olise o Gilberto Mora. El torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá verá a varios futbolistas superar una barrera de edad importante, y todos llegan como protagonistas de sus selecciones.

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Dentro de este selecto grupo hay jugadores que romperán el récord de convocatorias al certamen, mientras que otras harán su debut en Estados Unidos, México y Canadá. Y lo más destacado dentro de esta lista es que solo uno de ellos ha sido campeón del mundo.

Craig Gordon, Escocia

El jugador de mayor edad será el arquero de la selección escocesa, quien llegará al campeonato con 43 años y 162 días. El guardameta, actualmente vinculado al club Hearts de su país (subcampeón vigente en la liga), debutará en una Copa Mundial después de una extensa trayectoria marcada por lesiones y regresos al alto nivel.

Gordon, marcado con la #1, fue el golero titular durante las eliminatorias mundialistas. Foto: AP

Cristiano Ronaldo, Portugal

Detrás de él aparece ‘el comandante’, quien arribará al torneo con 41 años y 126 días. El delantero estrella del Al Nassr vivirá su sexta Copa del Mundo, completando así un récord histórico, porque será, junto con Lionel Messi, el primero en jugar un compromiso en todos los torneos. Ronaldo disputó los mundiales de 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022, aunque sus participaciones han sido muy inferiores a las esperadas, con “poca” aportación goleadora y sin un éxito relevante.

Portugal cerrará su fase de grupos enfrentando a nuestra selección Colombia en Miami, partido que espera definir al ganador del grupo K.

Cristiano Ronaldo vio acción ante Nigeria, en el último amistoso de Portugal para el Mundial 2026 Foto: Getty Images via AFP

Guillermo Ochoa. México

Otro histórico que seguirá ampliando su legado será el ‘Memo’. El arquero mexicano llegará con 40 años y 333 días y actualmente milita en el AVS Futebol SAD. El golero también tendrá su sexto llamado al máximo torneo del deporte, sin embargo, no sumó minutos, ni en 2006, ni en 2010. Eso sí, se convirtió en uno de los símbolos recientes de México gracias a sus actuaciones frente a Brasil en 2014 y Alemania en 2018.

'Memo' Ochoa ha pasado por las duras y las maduras con el seleccionado mexicano. Foto: AP

Luka Modrić, Croacia

El máximo ídolo del país balcánico llegará al Mundial con 40 años y 275 días. El mediocampista del AC Milan disputará su quinta Copa Mundial después de participar en 2006, 2014, 2018 y 2022. Su actuación más recordada llegó en Rusia 2018, cuando lideró a Croacia hasta la final y ganó el Balón de Oro por su importancia en el torneo.

El centrocampista croata Luka Modric (izq.), número 10, disputa el balón con el centrocampista feroés Arni Frederiksberg, número 11, durante el partido de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2026, correspondiente al grupo L de la zona europea, entre Croacia e Islas Feroe, en el estadio HNK de Rijeka, el 14 de noviembre de 2025. (Foto: AFP) Foto: AFP

Edin Džeko, Bosnia y Herzegovina

El delantero del Schalke 04 llegará con 40 años y 86 días. Su nombre es historia viva de la selección europea, no solamente es su máximo goleador, sino que fue clave para la clasificación a Brasil 2014 y ahora también para su regreso en Norteamérica 2026.

Edin Dzeko contó dura anécdota con sus amigos de niño mientras jugaban fútbol en Bosnia. Foto: AFP

Manuel Neuer, Alemania

La tetracampeona del mundo también tendrá representación entre los veteranos con su mítico arquero. El compañero de Luis Díaz en el FC Bayern Munich jugará con 40 años y 76 días y alcanzará su quinta Copa del Mundo. Neuer estuvo presente en 2010, 2014, 2018 y 2022, además de ser campeón mundial en Brasil 2014. Su influencia revolucionó el rol moderno del arquero gracias a su estilo de juego adelantado y participación constante fuera del área.

El gran Manuel Neuer jugará su quinto mundial tras superar un sinfín de obstáculos físicos. Foto: Getty Images

Vozinha, Cabo Verde

Cierra la lista el portero de la selección africana, quien llegará al torneo con 40 años y ocho días. El hombre del GD Chaves portugués hará historia con la selección de su país, que disputará por primera vez el certamen, y estará enfrentando a las campeonas España y Uruguay.