El gesto de Shakira en la final del Mundial 2026 que encendió las redes y la respuesta de Piqué al volver a España

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, disputada el pasado domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, no solo dejó la victoria de la selección de España frente a Argentina, sino también la atención mediática centrada en la cantante colombiana Shakira y el exfutbolista español Gerard Piqué, quienes volvieron a coincidir en un evento internacional de gran magnitud.

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Durante el descanso del encuentro deportivo, Shakira lideró el espectáculo musical del medio tiempo con una producción de luces, despliegue coreográfico y la compañía de otros artistas internacionales.

La presentación de la artista barranquillera fue calificada por diversos medios de comunicación como uno de los momentos más vistos del torneo.

Shakira tras su show del Mundial 2026. Foto: Getty Images

Al término de su actuación, la cantante realizó un gesto con las manos en forma de corazón al despedirse del público presente en el estadio.

La acción generó de inmediato una ola de comentarios y especulaciones en redes, donde algunos usuarios asociaron la señal con su expareja, al recordar que dicho gesto solía aparecer en momentos clave durante su relación.

Sin embargo, no existe confirmación oficial ni declaración de la artista que indique que el gesto guardara un mensaje dirigido a Piqué, por lo que la interpretación responde únicamente a teorías difundidas por internautas.

Por su parte, Gerard Piqué presenció la final del certamen deportivo desde la tribuna del escenario estadounidense acompañado por sus hijos, Milan y Sasha, de 13 y 11 años respectivamente. Tras la conclusión del torneo y el triunfo del equipo español, el exfutbolista aterrizó en el aeropuerto de Barcelona junto a los menores.

Gerard Piqué a su llegada este martes a Barcelona con sus hijos Milan y Sasha Europa Press Reportajes / Europa Press 22/7/2026 Foto: Europa Press

A su llegada a territorio español, Piqué fue abordado por periodistas que le preguntaron sobre la actuación de la cantante colombiana en el evento. Según registros en video del momento, el exjugador mantuvo una postura reservada y prefirió no ofrecer declaraciones a la prensa sobre la presentación de su expareja ni sobre los cruces de miradas o especulaciones surgidas durante la jornada.

En el viaje de regreso a España no estuvo presente su actual pareja, Clara Chía, con quien había sido fotografiado días antes en Los Ángeles, pero que no asistió a la final en el MetLife Stadium.

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Shakira y Gerard Piqué hicieron pública su separación en junio de 2022, tras más de una década de relación. En aquel momento, emitieron un comunicado conjunto en el que señalaron: “Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”.

A lo largo de los cuatro años posteriores a la ruptura, la relación entre ambas figuras públicas estuvo marcada por la atención mediática y referencias en las producciones musicales de la barranquillera.