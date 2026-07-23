Fiscalía imputó cargos al cantante ‘Churo’ Díaz por presunto abuso sexual a menor de 14 años en Valledupar

El cantante de música vallenata Jorge Iván Díaz Lafaurie, conocido artísticamente como ‘Churo’ Díaz, fue imputado formalmente este jueves 23 de julio por la Fiscalía General de la Nación. El artista es investigado por su presunta participación en el delito de acto sexual violento o abusivo contra una menor de 14 años, en un proceso que adelanta la Fiscalía.

Fiscalía imputará cargos al cantante vallenato Churo Díaz por presunto abuso sexual a menor de 14 años

La audiencia preliminar dio inicio desde las 8:00 a. m. ante el Juzgado 12 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Valledupar. Debido a la naturaleza del delito y a que la presunta víctima es una menor de edad, la diligencia se desarrolló de manera virtual y bajo estricta reserva legal, permitiendo únicamente la conexión de las partes procesales acreditadas.

Durante la sesión, el ente acusador presentó la formulación de imputación de cargos, acto mediante el cual el intérprete guajiro quedó formalmente vinculado al proceso penal. No obstante, al término de esta fase, el despacho judicial determinó suspender la continuación de las audiencias. En consecuencia, la solicitud y debate sobre una eventual medida de aseguramiento quedó aplazada y se reanudará en una nueva fecha fijada por el juzgado.

Previo a esto, el artista había comparecido voluntariamente a las instalaciones de la Fiscalía en la capital del Cesar junto a su abogado defensor, el penalista Keiner Sanmartín, quien asumió la representación legal del cantante.

Según la información que ha salido sobre el expediente, los hechos investigados habrían ocurrido en el marco de la relación sentimental que el cantante sostuvo con Beatriz Isabel Castro Pérez, conocida en el ámbito del vallenato como Mamá Beatri. De acuerdo con la denuncia formulada, los presuntos actos se habrían producido cuando una de las hijas de Castro Pérez se encontraba bajo el cuidado del artista.

No es la primera ocasión en que el nombre de Jorge Iván Díaz Lafaurie se ve inmerso en estrados judiciales. En el año 2018, el cantante fue capturado en el marco de la investigación por el denominado caso Costa Azul, un expediente relacionado con una supuesta red de estafa inmobiliaria masiva.

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En aquel proceso, la Fiscalía sostuvo que dinero proveniente de captaciones ilegales administradas por su entonces pareja, Beatriz Isabel Castro Pérez, habría ingresado al patrimonio del artista para financiar producciones discográficas, presentaciones y la compra de bienes. Tras permanecer un tiempo vinculado al caso y haber sido llamado nuevamente a responder en 2025 por estafa agravada y enriquecimiento ilícito, la justicia decidió absolverlo el 31 de julio de 2025.

Fiscalía imputará cargos al cantante vallenato 'Churo' Díaz Foto: @churo_diaz

La situación se da pocas semanas después de que el intérprete presentara su más reciente trabajo discográfico ante sus seguidores en el Parque de la Leyenda Vallenata. Por el momento, el gremio de la música vallenata y la opinión pública se encuentran a la espera de la citación para la reanudación de la audiencia donde un juez de control de garantías resolverá su situación jurídica.