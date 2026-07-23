Ferrari Testarossa 2026 en Colombia: cuánto cuesta en pesos colombianos el carro de lujo

Cuando uno piensa en carros deportivos de lujo, una de las marcas que sin ninguna duda viene a la mente es Ferrari, la poderosa fabricante de automóviles italiana que para los amantes del sector automotor es un sueño tener por lo menos alguno de sus modelos.

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El impacto de Ferrari aún tiene vigencia, trayendo cada vez más nuevas unidades que son tendencia en el mercado, y que recuerdan a pasados modelos considerados como únicos en la historia automotriz.

Uno de los modelos más hablados es nada más y nada menos que el Ferrari 849 Testarossa, un vehículo híbrido que ha provocado grandes emociones para los aficionados de los ‘Tifosi’, convirtiéndose en una de las caras de la marca para el 2026.

El modelo fue revelado a finales del año 2026, provocando que varias personas quisieran saber más detalles sobre el carro de lujo que posee características principales de Ferrari, acompañado de la clase de potencia y velocidad que se esperan en estos coches.

La fuerza de aceleración es una de sus mayores fortalezas, ya que el Ferrari Testarossa tiene la capacidad de poder llegar a 200 kilómetros por hora en menos de 7 segundos.

Asimismo, la fuerza del coche le permite lograr más de 300 kilómetros por hora, mientras posee una batería con 25 kilómetros de autonomía.

Refiriéndose a su diseño, el Ferrari Testarossa contiene elementos demasiado característicos de la marca italiana, teniendo un capó bajo y un aspecto ligero. Por su parte, los neumáticos del vehículo cuentan con fibra de carbono.

¿Cuánto cuesta el vehículo?

La pregunta del millón ante el deseo de conseguir alguno de estos carros de lujo deriva en saber el precio a pagar para tener un coche de alta gama en el garaje o rodando por las calles.

En el caso del Ferrari Testarossa, el valor puede estar alrededor de los 875.000 dólares, lo que en Colombia equivale a un valor de 2.814.581.787 pesos colombianos.

El lío de Ferrari en Colombia

Si bien los modelos de Ferrari son conocidos mundialmente, en los últimos días se han registrado hechos de denuncia vinculados con los modelos de esta marca.

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Los hechos muestran a varios adquirientes que se encontraban en un proceso de comprar ejemplares de la fabricante italiana por medio de un concesionario. No obstante, luego de efectuar el pago, estas unidades no llegaron a sus respectivos compradores.

Esto derivó en que varias de las personas interesadas en comprar un carro Ferrari salieran en medios a expresar su rechazo ante lo sucedido.

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Uno de ellos fue el empresario Antonio Mendivil, quien curiosamente había realizado el proceso de pago con el concesionario responsable para conseguir un modelo Testarossa.

“Iniciamos la compra de un 849 Testarossa Aceto Fiorán. Lo personalizamos gris, gris oscuro. El que iniciamos, la nueva compra, es un carro de 890.000 dólares ($ 3.593.490 COP a hoy). Nosotros, el 20 de mayo, para que te adjudiquen el cupo en Ferrari, había que abonar 30.000 dólares, los cuales se depositaron el 20 de mayo y afortunadamente era la inicial solamente para separar el cupo, y el 4 de junio nos llega la comunicación de que habían quitado a Ferrari Colombia, el concesionario“, agregó el empresario colombiano en Blu Radio.

La investigación de la SIC se originó tras denuncias de compradores que aseguran haber pagado por vehículos Ferrari que nunca les fueron entregados. Foto: Getty Images

Es ante estos hechos que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), por medio de la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, ha abierto una investigación preliminar contra el concesionario encargado de comercializar los vehículos de Ferrari en Colombia.