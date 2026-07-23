En la mañana de este jueves 23 de julio de 2026, imágenes y videos en redes sociales mostraron un hecho de intolerancia, luego de que un ciudadano tomara la decisión de manejar su vehículo marca Chevrolet Spark azul en un peatonal.

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Los hechos se registraron el pasado 20 de julio sobre la avenida 68 con calle 26, donde el carro, que llevaba colgada en la parte posterior una bicicleta y en el techo un objeto, buscaba como objetivo cruzar la calzada.

🚨 ¿Pero qué es esto?



¿A quién se le pasa por la cabeza meter un carro por un puente peatonal?



A estos SALVAJES hay que sancionarlos sin ninguna contemplación. De Bogotá NO se burlan.



👇🏼 pic.twitter.com/X5v4tZ10wr — Papo Amin | Presidente Concejo de Bogotá (@papoaminCD) July 23, 2026

Para ello, utilizó la rampa peatonal para poder acceder al puente y realizar su meta. No obstante, a pesar de intentarlo en reiteradas ocasiones, el carro solo podía subirse hasta la primera calzada del puente, por lo que decidió retirarse de la zona.

Dentro de los videos compartidos se observa a una cantidad de ciudadanos y transeúntes que observaron con sorpresa el intento por parte del conductor. Así como autoridades competentes que no efectuaron un procedimiento para detener la maniobra.

Ante ello, muchas personas han tomado las redes para expresar su rechazo ante el acto cometido por el ciudadano, considerándolo irrespetuoso e indignante al no respetar los espacios de peatones, además de la falta de respuesta por parte de los agentes presentes.

“¿A quién se le pasa por la cabeza meter un carro por un puente peatonal? A estos SALVAJES hay que sancionarlos sin ninguna contemplación. De Bogotá NO se burlan”, comentó Papo Amin, presidente del Concejo de Bogotá.

Respuesta de la Secretaría de Movilidad

Ante los hechos, la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá se pronunció ante lo ocurrido con el vehículo, mostrando su rechazo por las acciones que cometió el conductor en un puente peatonal.

“Rechazamos este tipo de conductas, que no solo incumplen la normatividad, sino que además ponen en riesgo la vida y la seguridad de todas las personas en la vía”, comentó la entidad.

Asimismo, se pronunció el subsecretario de Gestión para la Movilidad, Jhon González, quien le pidió a la ciudadanía ayudar en la investigación para conocer el paradero del sujeto implicado.

“Estamos buscando este vehículo. Le pedimos a la ciudadanía que nos ayude a identificar las placas del vehículo. Ya tenemos la fecha y la hora; nos faltan las placas, porque además las lleva tapadas. Este tipo de comportamientos también va en contravía de la seguridad ciudadana. Le solicitamos a la ciudadanía que nos ayude a ubicar este vehículo para actuar contundentemente desde la Secretaría Distrital de Movilidad”, afirmó el subsecretario.

Cabe recalcar que el tener tapadas las placas del vehículo es considerado como una infracción grave, de acuerdo a lo estipulado en el Código Nacional de Tránsito.

Cualquier ciudadano que haya modificado u ocultado este elemento recibirá una multa de 8 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV).