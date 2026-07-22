Impugnaciones masivas de movilidad en Bogotá: más de 14.000 comparendos y ninguna explicación clara por parte del distrito

La ciudad de Bogotá sigue trayendo consigo varias alertas en temas de movilidad y tránsito, las cuales han generado incertidumbres en varios miembros del Concejo de la capital.

¿Mal parqueado? En Chapinero impusieron 12 comparendos durante operativo de movilidad

Una de las personas en pronunciarse ante los hechos es la concejal Cristina Calderón Restrepo, quien alertó sobre un nuevo hecho que hasta la fecha no ha tenido pronunciamiento por parte de las entidades del distrito.

Entre 2025 y el primer trimestre de 2026, un total de 14.269 comparendos fueron impugnados por ciudadanos de Bogotá que tomaron la decisión de controvertir las sanciones impuestas.

De acuerdo con la cabildante, esta cifra está reflejando un panorama preocupante, en donde 3.471 ciudadanos terminaron exonerados luego del proceso de impugnación, mientras que 9.299 fueron confirmados.

“Mi llamado a la nueva secretaria de Movilidad, a la que le deseo todos los éxitos y la fortaleza para enderezar esa secretaría, es claro: revisar estos procesos, medir los resultados y fortalecer la transparencia para recuperar la confianza de los bogotanos”, comenta Calderón.

El Concejo de Bogotá pidió revisar los procesos de impugnación para fortalecer la transparencia y la confianza ciudadana. Foto: Colprensa - Camila Díaz

Según la concejal, el principal llamado que se realiza a la entidad del distrito es en la falta de información detallada sobre las razones que llevan a los ciudadanos a reclamar, afirmando que la problemática no es solamente conocer el número de los comparendos que fueron impugnados, sino comprender la razón detrás de estas cifras.

La respuesta entregada por medio de un derecho de petición por la Secretaría Distrital de Movilidad afirma que no cuenta con información desagregada que le permita establecer cuántas impugnaciones están vinculadas con posibles fallas como errores en la notificación, inconsistencias en los datos del comparendo, posibles vulneraciones al debido proceso u otras situaciones particulares.

Asimismo, no hay tampoco un análisis que ayude a conocer cuáles son las localidades o corredores viales de la capital que muestran los mayores números de reclamaciones por posibles irregularidades.

Las impugnaciones de comparendos reabrieron el debate sobre la transparencia en los procedimientos de tránsito en la capital. Foto: Getty Images

Ante esto, la concejal invitó a la nueva administración de la Secretaría de Movilidad, comandada por Maria Fernanda Ortiz, a tener mayor profundidad sobre el tema: “La nueva Secretaría tiene una oportunidad importante: revisar estos procesos, oír las preocupaciones de los ciudadanos y garantizar que cada procedimiento en vía tenga los mayores estándares de transparencia”.

La entidad del distrito ha informado que tiene a su disposición mecanismos de seguimiento y control sobre los procedimientos que realizan los agentes de tránsito en Bogotá, entre ellos las cámaras corporales (bodycams), protocolos institucionales y registros que ayudan a estar atento sobre cualquier novedad que se presenta en estas intervenciones.