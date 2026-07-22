Así es el nuevo modo para motociclistas que promete navegar mejor las calles de Colombia con ayuda de Waze

Las aplicaciones de navegación siguen desarrollando nuevas herramientas para brindar las mejores condiciones para los conductores. Es por ello que en los últimos días se anunció un nuevo modo para Waze que está diseñado para el uso exclusivo de motociclistas.

¿Se quedó sin datos en el trancón? El truco para seguir usando Google Maps o Waze sin internet en la carretera

De acuerdo con lo mencionado por Google, esta nueva novedad tendrá como objetivo brindar un mejor servicio de rutas para los vehículos de dos ruedas, ya que estas no presentan el mismo estilo de conducción que los que son un carro, al acceder a espacios más estrechos y que son mucho más sensibles a las condiciones del asfalto.

Para ello, se tendrá un nuevo modo para las motos por medio de la inteligencia artificial (IA) Gemini, cuyo diseño permitirá conocer aquellos atajos y restricciones específicas para esta clase de vehículos.

Por medio de esta aplicación, se buscará que los conductores puedan encontrar los mejores caminos para llegar a sus destinos en el menor tiempo posible.

La nueva actualización ya se encuentra disponible en varios países del mundo como Argentina, Brasil, Filipinas, Malasia, México y Perú. Asimismo, Google confirmó que este beneficio también estará presente en Colombia por medio de Android e iOS.

Otros beneficios para el modo de motociclistas por Waze

Aparte de recomendar aquellas rutas que sean las más ajustadas para un motociclista, la nueva actualización en Waze también trae otros beneficios para el conductor, ya que le permite conocer cuáles son los posibles peligros que pueden afectar.

Entre estos, identifica baches, reductores de velocidad, pasos peatonales elevados, fin de banquina y puentes estrechos.

Todos estos datos son alimentados por medio de una información de tráfico en tiempo real de Waze, así como de un grupo de editores de mapas que a la vez son motociclistas y que actualizan constantemente aquellas alertas que pueden ser perjudiciales para los conductores.

La actualización también ofrece a los usuarios el modo “Menos conversación”, en el que termina minimizando la cantidad de comandos de voz que puede escuchar un conductor en sus viajes.

De esta forma, el motociclista tendrá menos interrupciones en sus viajes, aunque sí seguirá recibiendo alertas que son consideradas críticas, como, por ejemplo, peligros, giros y cambios de carril.

Las motos en Colombia

Las motocicletas siguen siendo uno de los vehículos más vendidos en el país, ya sea por múltiples factores como mejores opciones de movilidad, alternativas mucho más económicas que los automotores y ahorro de tiempo.

De acuerdo al más reciente boletín compartido por la ANDI y Fenalco, durante el primer semestre del año 2026 se matricularon un total de 654.146 motos nuevas en Colombia.

Si se tiene en cuenta el mismo periodo del año 2025, esta cifra representa un incremento acumulado del 33,7%.