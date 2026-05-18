¿Se quedó sin datos en el trancón? El truco para seguir usando Google Maps o Waze sin internet en la carretera

Hoy en día, conductores del país y del mundo utilizan regularmente las aplicaciones de tráfico como Waze y Google Maps. Estas apps permiten facilitar conocer a detalle los niveles de tráfico que ocurren en las principales vías y calles.

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Asimismo, permiten guiar al conductor sobre las rutas más recomendables y rápidas para llegar a sus destinos, notificando durante el transcurso sobre posibles alertas de tránsito o avisando las zonas donde hay que realizar un giro.

No obstante, existen ocasiones e inconvenientes que afectan la señal del celular y, por ende, a estas aplicaciones. Esto impide que tanto Waze como Google Maps lleven a cabo acciones que beneficien al conductor.

Sin embargo, existen modalidades que ambas apps tienen para seguir ayudando a las personas que las utilizan durante la carretera, sin requerir de una señal.

Las herramientas que Waze ofrece cuando no hay conexión de internet

La aplicación de tráfico que más usuarios tiene a nivel mundial ofrece una variedad de herramientas para quienes la utilizan. Aunque usualmente sus mejores aportes están diseñados para funcionar con conexión a internet, existen trucos que permiten por un tiempo limitado ayudar a los conductores sin requerir de una señal.

Uno de los más notables es que, previamente a hacer un viaje donde hay mayor probabilidad de una pérdida de señal, se aconseja abrir Waze y establecer el destino. Una vez que está seleccionado, la aplicación mostrará al usuario la ruta que se adecúa mejor a los requerimientos del conductor.

Waze conserva temporalmente rutas guardadas para usarlas durante fallas de conexión. Foto: Getty Images

De esta forma, Waze puede ser utilizada sin necesidad de requerir una señal de conexión. También se recomienda que la aplicación tenga las últimas actualizaciones, ya que garantiza que las funciones de la app se encuentren optimizadas y existan menos errores relacionados con el almacenamiento temporal de rutas.

No obstante, este truco tiene una serie de desventajas, entre ellas la falta de actualizaciones sobre el tráfico a tiempo real, ya que por medio de la conexión a internet es posible conocer el panorama actual de una situación que ocurra en las vías y carreteras donde se moviliza el conductor.

Por otro lado, se recomienda a los usuarios no desviarse del camino original por alguna razón, ya que Waze no podrá recalcular la ruta hasta que reciba una conexión de internet.

Las herramientas que Google Maps ofrece cuando no hay conexión de internet

Similar a lo que ofrece Waze en su aplicación, Google Maps también tiene a su disposición un modo sin conexión que permite el usuario conocer la ruta a su destino sin requerir de una señal.

La manera en cómo sirve esta herramienta es sencilla, ya que para hacerla, primero se debe abrir la aplicación, buscar el destino deseado y, en la ficha de lugar, desplazarse por las opciones que ofrece la aplicación hasta encontrar el menú de “Más”.

La aplicación ofrece la opción de descargar rutas y mapas antes de iniciar un viaje. Foto: Getty Images

A partir de allí, la persona puede seleccionar la opción “Descargar mapa sin conexión”; ya con esta acción, la persona es capaz de dirigirse a su sitio sin necesidad de una conectividad móvil.

Los mapas que descargue el usuario presentan una vigencia de un año, por lo que se les recomienda a las personas actualizarlos, ya que varios de los mapas pueden presentar alguna variación durante este tiempo.

No obstante, al igual que Waze, utilizar Google Maps sin internet no muestra las más recientes actualizaciones de tráfico. Se aconseja revisar previamente cualquier novedad o inconveniente en la zona para prevenir una alteración.