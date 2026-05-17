X estrena herramienta para seguir leyendo publicaciones más tarde: así funciona la nueva pestaña

La red social X implementó una nueva pestaña llamada ‘Historial’, que recopila de forma privada todas las publicaciones guardadas en marcadores, videos largos, artículos y contenido al que los usuarios les han dado ‘Me gusta’. Esta función permite volver fácilmente a ese contenido y retomar la lectura o visualización en cualquier momento.

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Esta nueva pestaña ha sido lanzada inicialmente para la versión de la aplicación para dispositivos iOS y actúa como un espacio donde guardar el contenido de interés para poder volver a acudir a ello más tarde, sin perderlo en el feed.

Así lo ha dado a conocer la directora de producto de X, Nikita Bier, en una publicación en X, donde describió esta nueva función como una opción para ayudar a los usuarios a “seguirle la pista” a todo su contenido favorito en la red social de microblogging.

Nueva pestaña de 'Historial' en X. Foto: Europa Press

La pestaña de ‘Historial’ estará situada en el menú lateral izquierdo de la app e incluirá todo tipo de contenido, tanto las publicaciones con marcadores, los videos y artículos largos, como las publicaciones marcadas con ‘Me gusta’ para que siempre se pueda “volver y continuar viendo o leyendo”.

Cabe destacar que esta pestaña se mantendrá privada para los usuarios, de manera que actúa como un recopilatorio personal de contenido, sin que otras personas puedan visualizarlo en el perfil de la red social. Además, el contenido se organizará automáticamente según el tipo de publicación y se irá agregando a la pestaña de ‘Historial’ según lo que los usuarios vean en el feed principal.

La red social X implementó una nueva pestaña llamada ‘Historial’. Foto: getty images

“La línea de tiempo se mueve rápido, así que esperamos que esto cree un mejor lugar para ponerte al día con contenido de formato largo”, explicó Bier al respecto. Igualmente, según matizó TechCrunch, esta nueva pestaña de ‘Historial’ sustituirá la actual de ‘Marcadores’, unificando todo el contenido.

*Con información de Europa Press.