Julieth Restrepo vuelve a conmover a sus seguidores al anunciar que está esperando a su segundo hijo. La noticia fue revelada a través de su cuenta oficial de Instagram con un mensaje cargado de emoción y protagonizado por su hija Lucía, quien, según contó la artista, fue la encargada de compartir la feliz noticia con la familia.

"Tenemos un bebé en la barriga de mi mamá“, escribió Restrepo al recordar las palabras de la pequeña. En la misma publicación agregó: “Eso le dijo a Lucía a la familia cuando les compartimos esta noticia que nos tiene muy felices y emocionados.

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El anuncio estuvo acompañado de fotografías familiares que rápidamente despertaron miles de reacciones de sus seguidores, así como mensajes de felicitación de colegas, amigos y fanáticos que han seguido de cerca su carrera dentro y fuera de Colombia.

La actriz también reveló el sexo del bebé, asegurando que “Lucía va a ser hermana mayor de un niño y la alegría que sentimos es mucha y se las quería compartir por aquí. ¡Bye!”.

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La actriz colombiana Julieth Restrepo actúa en la serie de Netflix ‘La residencia’ Foto: ERIN SIMKIN/NETFLIX

La paisa inició su formación artística desde muy joven. Estudió artes escénicas y comenzó su carrera en el teatro antes de dar el salto al cine con la película Al final del espectro en 2006, producción que le abrió las puertas a la televisión colombiana y consolidó una trayectoria caracterizada por la versatilidad de sus personajes.

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Julieth Restrepo Foto: Tomadas del Instagram de Julieth Restrepo

Su talento ha sido reconocido con múltiples nominaciones a importantes galardones de la industria audiovisual colombiana, entre ellos los Premios India Catalina, los Premios TVyNovelas y los Premios Macondo, gracias a interpretaciones que han recibido elogios de la crítica por su capacidad para asumir personajes muy diversos.

En los últimos años, Restrepo también ha logrado abrirse camino en el mercado internacional. Tras establecerse en Los Ángeles, ciudad en la que reside desde hace aproximadamente una década para impulsar su carrera en Hollywood, ha participado en producciones en inglés y recientemente hizo parte de las series de Netflix Griselda, junto a Sofía Vergara, y The Residence, producida por Shondaland.

Sofía Vergara y Paulina Dávila, en una de las escenas de Griselda, la serie que pronto se convirtió en éxito en Netflix. Foto: cortesía NETFLIX

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La actriz mantiene una relación con el músico y compositor Sebastián Zuleta Maya. La pareja contrajo matrimonio en enero de 2018 en la ciudad de Los Ángeles y actualmente tienen una hija en común llamada Lucía