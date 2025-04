La actriz colombiana Julieth Restrepo debutó en Hollywood y le contó a SEMANA cómo fue trabajar junto a Kylie Minogue

Julieth Restrepo está cosechando el éxito de su esfuerzo. La paisa que se marchó del país hace cerca de 10 años persiguiendo su sueño de ser actriz se estrenó recientemente en ’La residencia’, una producción estadounidense dirigida por la reconocida guionista Shonda Rhimes, la creadora de Grey’s Anatomy.

Restrepo interpreta el papel de Elsyie Chayle en la serie estrenada el 20 de marzo en Netflix. Gracias a su talento, la colombiana hace parte del selecto elenco compuesto por grandes renombres en la industria de Hollywood como Uzo Aduba, Giancarlo Esposito, Edwina Findley, Molly Griggs, Jason Lee, Ken Marino entre otros.

‘La residencia’ es una entretenida novela policíaca ambientada en la Casa Blanca en Estados Unidos, donde la detective Cordelia Cupp se asocia con el escéptico agente especial del FBI Edwin Park para desentrañar un intrigante misterio que involucre 132 habitaciones, 157 sospechosos y un cadáver.

La antioqueña habló con SEMANA desde Los Ángeles donde se encuentra radicada.

La actriz colombiana Julieth Restrepo actúa en la serie de Netflix ‘La residencia’ | Foto: ERIN SIMKIN/NETFLIX

SEMANA: ¿Cómo es trabajar en una producción de Shonda Rhimes?

Julieth Restrepo: Desde la audición entendí que en el mundo de Shonda Rhimes tu no cambias una coma, tu no cambias una palabra. Lo que la gente va a ver en la serie fue lo que se escribió. Cuando a mi me llegó este guion yo estaba con una bebé de dos meses de nacida, no planeaba retomar mi trabajo tan rápido, pero vi esa audición y dije, “le voy a meter todo porque es que Shonda no está haciendo proyectos todo el tiempo“. Esto llegó en el momento menos esperado de mi vida y al final me gané la audición.

SEMANA: ¿Cómo se sintió en el primer día de grabación?

J. R.: En la primer escena de mi personaje Elsyie yo tenia que grabar con Uso Aduba y con Randall Park. Me acuerdo que cuando terminé de grabar esa escena yo me devolví al tráiler y llamé a mi esposo y yo lloraba y yo le decía, “¿Qué es esto que está pasando?“, no me lo podía creer. Yo quiero sacar una bandera de Colombia, fue muy emocionante porque además me sentí muy respaldada, muy apoyada por todo el equipo. Shonda contrata gente que se encarga que tú te sientas en casa.

SEMANA: Usted contaba que su bebé tenía apenas dos meses de nacida cuando empezó este proyecto, ¿Cómo logró?

J. R.: Pues fue todo un reto. Curiosamente Uso y yo tuvimos bebés durante la producción. Uso tuvo su bebé en la siguiente parte de la serie que hicimos después de la huelga de actores y ella llevaba a su bebé de dos meses en el tráiler mientras iba a grabar y ya mi hija para ese momento tenía un año. Fue un momento y una dinámica en la que teníamos tiempo, podíamos llevar a las familias, yo tenía tiempo, me daban tiempo de extraerme la leche, literal era una cosa como de darle una prioridad al ser humano y saber que si todos estamos bien, vamos a trabajar bien. La verdad es que es fue unos de esos proyectos que uno de verdad agradece hacer parte.

SEMANA: ¿Qué aprendizaje le dejó trabajar en una producción de este nivel?

J. R.: Yo fui testigo de un momento muy emotivo en el que todos los actores y personas de la serie estábamos muy emocionados, felices, agradecidos, gente con 30, 40, 50 años de trayectoria diciendo, “Por favor, agradezcamos que estamos acá y tenemos trabajo”. Ese momento me marcó porque es ver a esos grandes actores y sobre todo darse cuenta de la madurez de trabajar con personas de Hollywood, lo cual es absolutamente impresionante porque son tan profesionales que a nadie le tenías que decir qué hacer, todo el mundo sabía lo que estaba haciendo.

A lo largo de todo la producción se sintió un respeto por el oficio del otro, que es algo que yo agradezco mucho también en ellos. Todos fueron super generosos se mostraron interesados por saber mi historia. Yo también agradezco que este proyecto llegara casi 20 años después de que empecé mi carrera como actriz porque creo que eso me dio un piso una base que yo había venido trabajando desde Colombia. Esta disciplina no era nueva para mí, lo que sí era nuevo era la atención al detalle que se tiene en este tipo de proyectos.

SEMANA: ¿Cómo describiría su papel?

J. R.: Elsyie es una de las las mucamas de la Casa Blanca y hace parte del staff del equipo que está todo el día en la Casa Blanca, que se encarga de cada detalle, de la cama del presidente, de que todo esté bien, la cama de los invitados y de todo el tema de limpieza. Pasa algo y es que la Casa Blanca tiene esta particularidad y es que es un misterio para el mundo, en general, incluso para nosotros. y Hay algo muy lindo que dicen los que han trabajado en la Casa Blanca y es “nosotros vemos y oímos, pero no vemos ni oímos”, es decir no puede salir nada de ahí. Entonces, mi personaje es una mujer muy privada, muy reservada, muy meticulosa, muy amorosa, al que todo el mundo quiere, pero también tiene un pasado que sale a relucir adelante en la serie. Elsyie es un mundo lleno de complejidad porque ella además es mamá de una adolescente, entonces entra ese tema de “eres responsable de tu hija, la prioridad es tu hija, pero amas tu trabajo“. Mi papel siento que nos va a representar mucho, sobre todo a esta mujer latinoamericana.

SEMANA: En la serie participó la reconocida cantante Kylie Minogue, ¿Logró interactuar con ella?