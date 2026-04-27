La presentadora y ganadora de MasterChef Celebrity Colombia 2025, Violeta Bergonzi, utilizó sus plataformas digitales para visibilizar la delicada situación de orden público que atraviesa el departamento del Cauca.

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Tras un reciente viaje a Popayán, ciudad donde creció y reside su familia, la comunicadora describió un panorama de zozobra e incertidumbre que afecta tanto a la economía local como a la integridad de los civiles.

A través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, Bergonzi relató el impacto emocional de regresar a su tierra natal en medio de una escalada de violencia

Según sus declaraciones, la atmósfera en la capital caucana se asemeja a un estado de sitio permanente: “Ayer eso parecía que hubiese toque de queda en la ciudad: las calles vacías, la gente cerrando sus negocios”, subrayando que el temor de la ciudadanía radica en la aleatoriedad de los ataques.

La presentadora, quien fuera una de las figuras del programa Buen Día Colombia, enfatizó en que la violencia ya no es un fenómeno lejano para los habitantes de la región, sino una amenaza que golpea directamente a los círculos cercanos.

“En cualquier momento le toca a un amigo, le toca a un vecino, le toca a un familiar”, añadió con notable preocupación.

Uno de los puntos más críticos de su relato se centró en la difícil situación en las carreteras, específicamente aludiendo al atentado ocurrido en la vía Panamericana, donde un bus de servicio público fue blanco de un artefacto explosivo.

Bergonzi confesó que, por minutos, ella y su hija no estuvieron presentes en el lugar del siniestro: “Ayer mismo yo iba a viajar por esa vía hacia Cali… y minutos después supe lo que había pasado. Pensar que podía estar ahí, con mi hija, me estremece”.

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Según los informes preliminares de las autoridades y lo mencionado por la presentadora, la cifra de víctimas ha ido en aumento tras los enfrentamientos y ataques con drones registrados en la zona rural y periférica de Popayán.

De acuerdo con datos que circulan en medios locales y reportes de orden público, el departamento ha sido escenario de una reactivación de hostilidades que afecta principalmente a la población civil y a la infraestructura vial.

Bergonzi destacó que esta crisis no solo cobra vidas, sino que asfixia la economía de una población ya golpeada por la pobreza.

Su mensaje concluyó con una nota de apoyo hacia sus seguidores: “Popayán, estoy contigo. Cauca, estamos contigo”.