Corea del Sur vs. República Checa: los tres fallos de Son Heung-Min que sacuden el Mundial 2026

Este jueves, 11 de junio, Corea del Sur venció 2-1 a República Checa en el estadio Guadalajara de México. El resultado completa la primera fecha del grupo A en la cita orbital, que a primera hora presenció el juego entre México y Sudáfrica, con triunfo 2-0 para el país manito.

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Pero más allá del resultado, hay unos videos que causan sorpresa entre la prensa y los aficionados. Son Heung-Min, gran estrella de Corea del Sur, tuvo tres fallos casi seguidos que se volvieron tendencia por medio de las redes sociales.

El primero llegó sobre los 43′ del primer tiempo. Son entró al área, pisando el punto penal, y aunque parecía gol seguro, acabó fallando tras dejar un remate suave y sin potencia. Para ese momento, el encuentro iba 0-0.

BIG CHANCE FOR SOUTH KOREA… BUT HEUNG-MIN SON LOSES HIS FOOTING AT THE CRUCIAL MOMENT! 😱🇰🇷 pic.twitter.com/qTdlvfWp0G — Nuel (@LfcNuel) June 12, 2026

Ya para la segunda aparte, nada más arrancando (47′) el compromiso seguía 0-0 y Son Heung-Min volvió a desperdiciar otra oportunidad. Esta vez, interceptó mal un rebote que dejó el portero de República Checa, Matěj Kovář, y no pudo enviar el balón al fondo de la portería.

BIG CHANCE FOR SON HEUNG-MIN AGAIN… BUT HE STILL CAN’T PUT SOUTH KOREA IN FRONT! 🇰🇷😱 pic.twitter.com/Bwbc3scHiz — Nuel (@LfcNuel) June 12, 2026

Finalmente, a los 53′, Son tuvo un mano a mano contra el portero Matěj Kovář, pero el guardameta checo le volvió a ganar la partida por completo. Heung-Min desaprovechó tres remates claros frente al arco y rápidamente se volvió tendencia en redes.

ANOTHER BIG CHANCE GOES BEGGING FOR HEUNG-MIN SON! 😭🇰🇷 At this point, every Korean fan must be pulling their hair out. pic.twitter.com/m09dDCdoe3 — Nuel (@LfcNuel) June 12, 2026

Haber fallado bajo el arco no acabó con las fuerzas de los asiáticos. Aunque República Checa arrancó ganando, los de Corea del Sur le dieron vuelta al resultado y se llevaron tres puntos de oro a la bolsa.

Son Heung-Min, gran cuota de Corea del Sur

Más allá de los fallos, Son sigue pintando como una de las grandes cuotas con la que Corea del Sur espera clasificar a dieciseisavos de final en este Mundial 2026. El atacante de 33 años presta sus servicios a Los Ángeles FC de la MLS.

El próximo partido de Corea del Sur será el 18 de junio, contra México, en un duelo directo por el liderato del grupo A.