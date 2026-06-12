Señalan a Fifa de mentir en el Mundial 2026: imagen delataría la dura realidad

Un solo día lleva la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México, pero ya cuenta con varios sucesos y polémicas que ponen al máximo evento organiza por la Fifa en el ojo del huracán.

Tras la inauguración, se informó que fue reportada una persona muerta en cercanías al estadio Azteca donde se jugó el primer partido entre México y Sudáfrica.

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A la par de esto, se viralizaron imágenes de protestas de algunas personas con la fuerza pública. El descontento de un sector de los mexicanos con la organización del torneo hizo que se diernan dichos enfrentamientos.

Después de todo lo que estuvo relacionado con el partido inicial, para la noche se esperaba que otro partido, también del grupo A y de la primera fecha se pusiera en marcha. Este lo llevaron a cabo Corea del Sur y República Checa.

Si bien el juego en lo deportivo estuvo entretenido, en las graderías del estadio AKRON llamó de manera poderosa la atención que en varios sectores las gradas estuvieran vacías.

Desde el tiro de cámara que hacía la transmisión se podía ver cómo en la otra orilla habían montones de sillas rojas sin dueño.

Justo ahí es que recaen los señalamientos a la Fifa. De acuerdo a lo informado, el estadio del segundo partido estaría casi lleno, pero la imagen delató una realidad que ya se había anticipado.

Medios internacionales como Telegraph Football hicieron mención a lo que fue fácilmente comprobable: “El segundo partido de la Copa del Mundo se jugó frente a una gran cantidad de asientos vacíos”, denunciaron.

Panóramica del estadio AKRON en el partido entre Corea del Sur y República Checa Foto: FIFA via Getty Images

“La asistencia anunciada para el partido Corea del Sur contra República Checa fue de 44.985 en un estadio con capacidad para 45.664, pero se podían ver parches de asientos rojos a lo largo de todo el recinto”, puntualizaron sobre la versión falsa que pudo entregar la Fifa.

A su vez, hicieron mención a los costos que tenían dichas localidades para entender una posible razón de su desolación: “Los precios de las entradas de las secciones afectadas oscilaban entre $400 (£298) y $5.000 (£3.730)“.

Infantino habla de éxito total

Al Mundial 2026 lo han catalogado como ‘el más costoso de la historia’. Alrededor del mundo muchos aficionados deseaban ir, pero elñ valor de las entradas, así como todo los gastos que la fiesta del fútbol implicaban los hizo desistir.

Si bien esa es la postura de algunos hinchas, para Gianni Infantino, presidente de Fifa, todo ha marchado de maravilla.

“Hasta el día de hoy hemos vendido más de 6 millones de entradas”, anunció en una rueda de prensa que hizo el directivo un día antes del pitazo inicial.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA que organizó el primer Mundial con 48 selecciones Foto: FIFA via Getty Images

“Por supuesto que aún quedan por venderse, pero necesitamos reservar algunos para equipos que clasifiquen a la siguiente ronda”, aceptó de tickets que aún no habían sido adquiridos en las diferentes sedes.

“La demanda ha sido sin precedentes. Hemos recibido una cantidad de boletos impresionante. Quiero darle las gracias a los hinchas”, afirmó Infantino.

Eso que se vio en Guadalajara y lo dicho por Infantino genera un debate más que pone en duda el verdadero éxito de una Copa Mundo sin precendentes, con 48 equipos y tres países organizándola.