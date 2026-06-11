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Reportan muerte en el primer día del Mundial 2026: así fue el trágico hecho en el Azteca

Medios de comunicación de México revelaron detalles sobre la persona fallecida y también reportaron las causas de la muerte.

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Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

11 de junio de 2026 a las 5:32 p. m.
Se reportó muerte en el primer día del Mundial 2026.
Se reportó muerte en el primer día del Mundial 2026. Foto: @_LuceroAlvarez / Getty Images

De la alegría por la inauguración y el inicio del Mundial 2026 se pasó a la tristeza y la consternación tras el reporte de una muerte en inmediaciones del estadio Azteca, donde se disputó el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

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Un colombiano marcó el primer gol del Mundial 2026: así definió Julián Quiñones en México vs. Sudáfrica

Según informó la prensa del país anfitrión del certamen, un aficionado alemán de aproximadamente 80 años perdió la vida tras sufrir un infarto. Aunque fue atendido por los servicios médicos y recibió maniobras de reanimación, al llegar a un centro asistencial se confirmó su fallecimiento.

La Sala de Crisis de Ciudad de México fue una de las entidades que confirmó lo sucedio: “situación de crisis en la Rampa 2 del Estadio Banorte, CDMX, cuyo resultado fue que un masculino de aproximadamente 80 años, de nacionalidad alemana, fue trasladado al Instituto Nacional de Cardiología. Se confirma su fallecimiento”.

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