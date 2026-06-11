Reportan muerte en el primer día del Mundial 2026: así fue el trágico hecho en el Azteca

De la alegría por la inauguración y el inicio del Mundial 2026 se pasó a la tristeza y la consternación tras el reporte de una muerte en inmediaciones del estadio Azteca, donde se disputó el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

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Según informó la prensa del país anfitrión del certamen, un aficionado alemán de aproximadamente 80 años perdió la vida tras sufrir un infarto. Aunque fue atendido por los servicios médicos y recibió maniobras de reanimación, al llegar a un centro asistencial se confirmó su fallecimiento.

Hay un muerto en el Mundial. Aficionado alemán de aproximadamente 80 años sufrió un infarto antes de entrar al estadio, aunque recibió reanimación en el lugar y fue llevado al hospital, falleció.#LuceroÁlvarez #mundial #muerte #mexico #fallecimiento #Mundial2026 pic.twitter.com/kAelTljoJd — Lucero Álvarez News (@_LuceroAlvarez) June 11, 2026

La Sala de Crisis de Ciudad de México fue una de las entidades que confirmó lo sucedio: “situación de crisis en la Rampa 2 del Estadio Banorte, CDMX, cuyo resultado fue que un masculino de aproximadamente 80 años, de nacionalidad alemana, fue trasladado al Instituto Nacional de Cardiología. Se confirma su fallecimiento”.

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