A días de Colombia vs. Uzbekistán, las protestas no paran alrededor del Estadio Azteca en México de cara al Mundial

Miles de maestros tienen la Ciudad de México colapsada. Una avenida que conduce al estadio Azteca fue bloqueada en su totalidad apenas a 48 horas de la inauguración oficial del Mundial 2026 en ese escenario deportivo.

Infame nuevo cobro de FIFA a hinchas que irán al Mundial 2026: marea de críticas a Infantino

Anuncio histórico de Luis Díaz en Liverpool, a dos días del Mundial 2026: nadie lo vio venir

La movilización social fue convocada por un grupo disidente del sindicato de educación llamado la CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación), que desde la semana pasada encabeza caóticas protestas en la capital mexicana.

El Estadio Azteca acogerá la inauguración del Mundial 2026 con el partido México vs. Sudáfrica, válido por la primera fecha del Grupo A, donde los mexicanos están más que obligados a una buena y digna presentación de locales y luego de cuatro años sin jugar un partido oficial debido a su condición de anfitrión.

Pese a que los maestros dijeron que tratarían de llegar hasta el estadio para refrendar sus reclamos de aumento salarial y derogación de una ley de pensiones, se toparon con un fuerte operativo policial con cientos de policías, un remolque a manera de bloqueo y barreras de concreto.

Miles de maestros bloquearon el martes una avenida que conduce al estadio Azteca, en Ciudad de México, 48 horas antes de la inauguración del Mundial 2026 en ese recinto. Foto: El País

Los manifestantes se instalaron en las calles de la capital mexicana, sin acercarse al bloqueo policial y tras realizar un mitin se retiraron del sitio luego de casi tres horas de protesta. Todo esto se lleva a cabo a días del debut de México y el partido de la Selección Colombia ante Uzbekistán.

Protestas sociales que afectan el Colombia vs. Uzbekistán

“La expresión de los integrantes del magisterio se desarrolló de manera pacífica”, dijo en un mensaje a la prensa local el secretario de Seguridad capitalino, Pablo Vázquez.

Para el jueves, día de la inauguración del Mundial 2026, se tienen previstas otras movilizaciones en el Distrito Federal, pero la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum sostuvo que la ceremonia “está garantizada” y descartó el uso de la policía para reprimir a los manifestantes.

“Nosotros lo vemos como una provocación, como para decir ‘miren que mal está la situación en México’”, dijo Sheinbaum en su rueda de prensa diaria. “En México no hay problema... hay muchos problemas, pero los atendemos, no hay un asunto que tenga que ver con un descontento social”.

Estadio Ciudad de México (Azteca) Foto: Getty Images

“El Mundial se va a disfrutar igual”, aseguró la mandataria mientras México organiza por tercera vez una Copa del Mundo, después de 1970 y 1986, y esta vez junto a Estados Unidos y Canadá. El torneo comienza el jueves 11 de junio y finalizará el 19 de julio.

“Apenas vamos a empezar y ya es la fiesta en México”, expresó Ingrid Orozco, una internacionalista de 40 años en una feria gastronómica organizada con puestos de países que participarán en el Mundial.

México apresura además remodelaciones en estaciones de metro y su principal aeropuerto.

Las protestas continuarán

La CNTE está en huelga desde la semana pasada. Bloquea calles a diario e incluso derribaron un conjunto de estatuas alusivas a la Copa del Mundo en el concurrido paseo Reforma de Ciudad de México.

“Aquí vamos a seguir con nuestra lucha”, dijo Austreberto Flores, también en la marcha rumbo al estadio.

Los maestros instalaron además un campamento a pocas cuadras de la plaza central del Zócalo, donde estará ubicado el principal ‘Fan Fest’ de la capital.

El gobierno afirma que ha mejorado las condiciones a los maestros y llama al diálogo. Por su parte, la CNTE ha convocado a nuevas manifestaciones el jueves, dia del partido inaugural. Familiares de personas desaparecidas también planean salir a las calles ese día.

Sheinbaum no irá a la ceremonia inaugural

“Quiere hacerse parecer que en México tenemos una ebullición social muy grande y eso no es verdad”, insistió Sheinbaum.

La mandataria no asistirá a la apertura del Mundial en el Azteca, y ahora dijo que valora su asistencia, como previsto, al ‘Fan Fest’ del Zócalo, donde también se ubica el Palacio Nacional.

“Vamos a ver cómo se desarrolla lo que está ocurriendo con los maestros”, aclaró sobre su asistencia. “Tengo que estar atenta a eso”.