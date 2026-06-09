Luis Díaz escribió su nombre en la historia de Liverpool para siempre. Aunque ya no haga parte de dicho club inglés, el guajiro está metido en los libros de estos, tras haber sido visto en el top 100 de los reds.

Según un ranking reciente elaborado por el equipo de la Premier League, el colombiano fue incluido entre los cien mejores. “El mejor del Liverpool, número 76: Luis Díaz”, le pusieron como ubicación.

Dicha entrada a un grupo tan prestigioso se da a conocer a dos días de que Lucho empiece a vivir su primer Mundial. Con 27 años, el talento nacional será el eje de un cuadro tricolor que lo necesita en su estado de gracia para hacer una buena participación.

Además de haberlo puesto en el puesto 76, también Liverpool afianzó su elección por dicha casilla recordando lo que Lucho hizo en su estancia allí.

Cifras de Luis Díaz en Liverpool:

Apariciones: 148

148 Goles: 41

41 Trofeos: Copa de la Liga (2022, 2024), FA Cup (2022), Premier League (2024-25)

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“Luis Díaz hizo un deslumbrante impacto tras llegar al Liverpool y marcharse como campeón de la Premier League”, mencionaron.

También resaltaron actuaciones puntuales en certámenes importantes que le hacen merecedor del lugar en el que fue puesto en la historia de Liverpool.

“Se convirtió en el decimosexto jugador en marcar un hat-trick con el Liverpool en una competición europea con un triplete en Anfield contra el Bayer Leverkusen en noviembre de 2024″, afirman.

Luis Díaz y sus excompañeros de Liverpool celebrando la Premier League 2024-2025. Foto: Getty Images

Finalmente, la sonora publicación de Liverpool en su página web es cerrada recordando lo que el cafetero señaló en su despedida: “Tres años y medio que atesoraré para siempre”.

“Llegué con todos los sueños del mundo y me voy orgulloso de todo lo que hemos conseguido juntos”, citaron.

Algunos a los que superó en la elección de los 100 mejores de Liverpool, según el club:

75: Alan A’Court

Alan A’Court 76: Luis Díaz

Luis Díaz 77: Ronnie Moran

Ronnie Moran 78: Tommy Lawrence

Tommy Lawrence 79: Daniel Sturridge

Daniel Sturridge 80: Ray Houghton

Ray Houghton 81: Dirk Kuyt

Dirk Kuyt 82: Matt Busby

Matt Busby 83: Vladimir Smicer

Vladimir Smicer 84: Gerry Byrne

Gerry Byrne 85: Phil Taylor

Philippe Coutinho, quien es uno de los jugadores que marcó recientemente a la afición roja, está después del puesto 85, así como también excompañeros del colombiano como Curtis Jones, Dominik Szoboszlai y Alexis Mac Allister.

A pleno para el Mundial 2026

Néstor Lorenzo dio el mejor parte de tranquilidad que pudo haber entregado luego del último amistoso de la Selección Colombia, antes del debut mundialista vs. Uzbekistán (17 de junio).

Tras haber logrado vencer a Jordania en San Diego, California, el DT argentino precisó del que milita en Bayern Múnich: “Lucho está bien, tuvo un par de caídas. La cancha estaba dura y resbalosa, pero él está bien”.

La reacción de Néstor Lorenzo a la pregunta sobre un “huevo” de Luis Díaz.pic.twitter.com/zg8F9GDZ3w — Alfonso Hernández (@AlfonsoH) June 8, 2026

“La evolución va muy bien, queríamos darle minutos al ‘Cucho’ y a Luis y no arriesgarlos. Día a día va progresando muy bien”, completó diciendo.

Ya restan entonces solo días, entrenamientos y que llegue el estreno para ver cómo se comporta Lucho, junto a una nómina que aspira llegar lo más lejos posible en el Mundial.