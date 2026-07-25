Se destapó el nuevo equipo interesado en Luis Díaz: su fichaje daría “otro gran golpe”

Bayern Múnich arrancó su pretemporada con derrota en el amistoso ante Wehen Wiesbaden (2-1) y al tiempo se enteró que hay interés por llevar a Luis Díaz a la Saudi Pro League.

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De acuerdo al periodista italiano Gianluigi Longari, la dirigencia del Al-Hilal prepara otro batacazo en el mercado de fichajes para quedarse con el atacante guajiro de 29 años. Aunque su contrato con el Bayern está firmado hasta 2029, no es raro que lleguen empresarios a tocarle la puerta.

“Al-Hilal, tras el fichaje de Summerville, busca otro gran golpe para el ataque. El sueño es Luis Díaz del Bayern Múnich”, indicó Longari en su cuenta de X. “También Pedro Neto del Chelsea ha sido propuesto a Al-Hilal por su agente Jorge Mendes”, agregó.

Lucho está de vacaciones tras el Mundial 2026 y no tiene planes de abandonar el Bayern Múnich; sin embargo, en Arabia Saudita se mueve mucho dinero y Al-Hilal ha convencido a estrellas de renombre como Neymar, João Cancelo, Theo Hernández o Darwin Núñez.

Acaban de fichar a Summerville

La idea es armar un ataque temible. El principal deseo era Raphinha, jugador del Barcelona, pero ante su negativa se decantaron por el neerlandés Crysencio Summerville que llega directo desde el West Ham.

El extremo de 24 años jugó los cuatro partidos de Países Bajos en el reciente Mundial 2026, marcando ante Japón y Suecia en la fase de grupos.

Summerville pasó dos temporadas en el West Ham, al que llegó desde el Leeds United en 2024. Con los hammers, descendidos la pasada campaña a la segunda división inglesa, marcó ocho tantos en 56 partidos.

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Se une ahora al Al-Hilal, que está bajo las órdenes del italiano Simone Inzaghi y que cuenta con figuras como el veterano atacante francés Karim Benzema y el uruguayo Darwin Núñez.

Summerville es la primera gran incorporación del club saudí para la próxima temporada y se unió en las últimas horas a los entrenamientos de pretemporada en Austria. Con este fichaje esperan recuperar el trono de la Saudi Pro League, que quedó en manos del Al-Nassr de Cristiano Ronaldo en mayo de este año.

La junta directiva “agradeció el patrocinio del Príncipe Al-Waleed bin Talal por el valor total del acuerdo de transferencia de Summerville, como una extensión de su generoso apoyo e iniciativas en todos los ámbitos, y sus continuas contribuciones para respaldar la trayectoria de Al-Hilal, mejorar su posición y consolidar su liderazgo en todos los niveles”.

El fondo de inversión es la principal carta de los clubes saudíes para llevarse a las máximas figuras del fútbol europeo, como ya sucedió con Cristiano Ronaldo y varios más.