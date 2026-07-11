Colombia tenía todas las esperanzas depositadas en Luis Díaz para el Mundial 2026. Su extraordinario rendimiento en Alemania con Bayern Múnich hacía pensar que se tenía una pieza desequilibrante para la Copa del Mundo.

Si bien Lucho sí se hizo sentir en el debut contra Uzbekistán, luego sus actuaciones no fueron las mejores en los partidos siguientes de fase de grupos y eliminación directa. Al parecer, la abundante carga de partidos que traía de Europa le pesó para que sacase su mejor versión al servicio de la Tricolor.

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En la nación, pocos se atreven a criticarlo debido a que, de cara al futuro, seguirá siendo la pieza de mayor peligro. Seguro alrededor suyo habrá que configurar la idea de juego ya sin James Rodríguez como la principal figura.

Tras la dura eliminación que se dio vs. Suiza en octavos de final durante el pasado martes, el guajiro se había mantenido en silencio y, apenas hasta este sábado, fue que se pronunció aún en medio del dolor deportivo.

Díaz acabó con su silencio

Usando su cuenta personal de Instagram donde suele publicar, el extremo escribió un extenso mensaje en el que reflexionó sobre su participación, la de la Selección Colombia e hizo una promesa para el futuro.

“Primero que todo, gracias a todos los colombianos que nos acompañaron durante este Mundial”, arrancó.

“No hay palabras para agradecer tanto cariño. Sin importar en qué parte del mundo estuviéramos, ustedes hicieron que siempre nos sintiéramos en casa”, sumó.

“Nuestro camino en este Mundial termina antes de lo que soñábamos. Queríamos seguir avanzando y regalarle una alegría más a todo un país que nunca dejó de creer en nosotros”, precisó en medio de la frustración por no haber clasificado en los penales.

“Así es el fútbol. A veces las cosas salen como uno las sueña y otras veces toca aceptar el momento, aprender y seguir adelante”, pidió para que se levantase de nuevo el rostro.

“Estoy orgulloso de este grupo, de la entrega de cada uno de mis compañeros y del compromiso con el que defendimos esta camiseta en cada partido”, agradeció a sus 25 compañeros con los que defendió el país.

Luis Díaz sumido en la tristeza por la eliminación de Colombia del Mundial 2026 Foto: Getty Images via AFP

“Gracias a Dios por permitirme cumplir el sueño de jugar mi primer Mundial y gracias a cada colombiano que nos acompañó en los estadios, en los banderazos y desde cualquier rincón del mundo”, meditó de su primer Mundial.

Y fue para el final del extenso mensaje que prometió no dejar de intentar para cambiar la historia futbolística del país: “Este Mundial termina, pero el sueño sigue intacto. Mientras Dios me dé la oportunidad de vestir esta camiseta, voy a seguir trabajando y luchando para representar a Colombia de la mejor manera”.

“Gracias por creer siempre en nosotros. 🇨🇴”, redondeó diciendo Lucho Díaz.

Cifras de Díaz en su estreno

Un Mundial de 7.0 puntos tuvo Luis Díaz en Norteamérica. En cinco partidos jugados logró marcar un gol y dar una asistencia.

Luis Díaz y Daniel Muñoz celebrando el primer gol de Colombia en el Mundial 2026. Fue contra Uzbekistán. Foto: AP Photo/Natacha Pisarenko

Sus calificaciones más altas fueron contra Uzbekistán y Suiza, pero no suficientes para ser influyente con la Tricolor que se quedó en el camino antes de lo presupuestado.