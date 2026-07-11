No haber hecho los goles fue el motivo abiertamente aceptado por Néstor Lorenzo para analizar la eliminación de la Selección Colombia del Mundial 2026.

Sin embargo, esa no fue la única razón a la cual se le apuntó. La Tricolor fue la única nación en jugar en las tres sedes dispuestas por el torneo, tanto que en cinco partidos realizó trayectos sumamente largos y eso pudo haber influido en la condición física de los jugadores.

Lionel Scaloni, DT de Argentina, en la previa del juego de cuartos de final con Suiza mencionó lo difícil que la Fifa se la puso a Colombia, así como a otros rivales y le mandó un dardo a los organizadores.

Selección Colombia al término de su participación en el Mundial 2026 Foto: FIFA via Getty Images

“Colombia creo que ha sufrido eso. Es que, a lo mejor, después cuando uno sale a la cancha y dice eso no cuenta. Sí, sí, no cuenta. Sí que cuenta, claro que cuenta", reclamó de manera enérgica.

Bajo su consideración, no se puede competir al alto rendimiento si no se descansa de la manera correcta: “Te pasaste viajando, el descanso es fundamental, sobre todo lo que yo decía, el final del Mundial yo creo que tendría que ser más separado los partidos. No me voy a cansar de decirlo porque creo que tiene que ser así”.

🗣️ “Cambio de horario, viajes, desgaste, todo eso lo sufrió Colombia”, Lionel Scaloni sobre el desgaste físico en el Mundial#ASColombia | #RutaMundial pic.twitter.com/QZMZ1tC6Hf — AS Colombia 🇨🇴 (@AS_Colombia) July 11, 2026

Sobre su caso en particular, donde afortundamente no les fue tan mal: “Por suerte nosotros no hemos viajado tanto, pero eso no es porque agarramos la autopista porque nos fue bien, es la realidad. Pero en principio, cuando antes del Mundial le das vueltas, decís, si tenemos que hacer todo esto, sí que lo pagás, ¿eh? Lo pagás, sin duda".

Para el cierre de su intervención acerca de los recorridos, volvió a hacer hincapié en el caso injusto de la Tricolor: “Creo que Colombia algo de esto ha sufrido, porque tenemos gente conocida ahí, y eso sí que pesa”.

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Suiza y las finales

Este sábado en el último turno de los cuartos de final, la selección de Argentina y Suiza se miden para definir quién será el clasificado a la semifinal. Dicho compromiso se llevará cabo en Kansas, desde las 8:00 p.m. (hora Colombia).

Scaloni analizó su próximo reto: “No hay rival igual, ni fácil. Ya lo sabemos todos. Para mí Suiza es un muy buen equipo que compite con las mejores selecciones y siempre sale adelante. Puede ganar o perder pero siempre compite, tiene tradición en los Mundiales y jugadores de experiencia y físicamente fuertes”.

Suiza sacó del camino a Colombia y va por Argentina en el Mundial 2026. Foto: AP Photo/Abbie Parr

“Será complicado. Ha eliminado a Colombia, que venía haciendo un trabajo enorme y pensábamos que podían llegar acá con nosotros”, de lo visto de los europeos en la fecha pasada.

Por otra parte, dio un concepto de la llegada de España y Francia a ‘semis’. Dichas dos favoritas ahora se medirán por el paso a la gran final.

“No escuché los comentarios de que el España-Francia será una final anticipada, pero claro que lo es. Son dos grandes equipos, dos favoritos y uno quedará en el camino, lamentablemente”, analizó.

“España está yendo de menos a más (...) Ahora tiene una dura prueba que creo que va a poner a los dos equipos en el sitio que tiene que estar y uno va a llegar a la final. Pero están haciendo las cosas muy bien, es un equipo temible”, completó diciendo.