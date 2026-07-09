Aterrizó Néstor Lorenzo en Colombia y con esto salió tras el adiós del Mundial 2026: se lo cobran

En horas de la madrugada de este jueves 9 de julio, llegó al país el entrenador argentino a cargo de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, acompañado de miembros de la Federación Colombiana de Fútbol. El DT salió rápido sin tener un contacto amplio con la prensa.

Solo una respuesta dio Lorenzo a los medios de comunicación allí presentes: “Nos gustaría haber seguido, pero acá estamos. Lo dimos todo, ningún reproche”.

🇨🇴⚽ "Me gustaría haber seguido, pero acá estamos. Dimos todo. Ningún reproche”. Néstor Lorenzo, técnico de la selección Colombia.



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Esa frase fue suficiente para que en las redes sociales le llovieran críticas al DT de la Tricolor. Los señalamientos estuvieron relacionados con la poca autocrítica que mostró tras la eliminación de Colombia a manos de Suiza.

El haber dominado a lo largo de los 120 minutos, pero no capitalizar las jugadas creadas a favor, fue uno de los reproches al equipo, al argentino y a sus asistentes.

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Lorenzo, por lo planteado en la Copa del Mundo y la fase a la que llegó, divide opiniones sobre su continuidad. No obstante, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) ya habría tomado una decisión sobre la extensión del contrato del argentino.

“Seguirá” al mando de la Tricolor

De acuerdo a informaciones entregadas en las últimas horas, los encargados de definir el futuro del seleccionador nacional ya tomaron una decisión. El periodista César Augusto Londoño sacó a la luz la determinación final.

“Les puedo confirmar que Néstor Lorenzo seguirá siendo el técnico de la Selección Colombia”, aseveró en un video difundido por el medio para el cual trabaja.

Néstor Lorenzo asumió como DT de la Selección Colombia en 2022. Foto: AP Photo/Lindsey Wasson

El partido de la eliminación del equipo patrio de la Copa del Mundo fue el número 51 para el proceso Lorenzo. Su saldo hasta la fecha es de 31 victorias, 12 empates y 8 derrotas, para un promedio de rendimiento del 68 %.

Entre los aspectos para destacar de su paso desde junio de 2022, cuando tomó las riendas de la Tricolor, está que fue subcampeón de la Copa América 2024, tuvo un invicto de casi 30 partidos y clasificó a la Selección a un Mundial después de ocho años.

Balance del Mundial y sus ‘pecados’

El argentino reconoció que la eliminación del seleccionado nacional estuvo relacionada de manera directa con su incapacidad para hacer goles. Múltiples fueron las opciones contra Suiza, pero ninguna anotación.

Sobre el gran ‘pecado’ cometido que llevó a la tanda de penales donde cayó el equipo, sentenció: “(No) hacer gol; sabíamos que sería un partido muy cerrado, muy parejo. Creo que merecimos un poco más en los 90 minutos por las intenciones que tuvimos. El juego se fue alargando, los equipos perdieron energía; esto llevó a los penales”.

Néstor Lorenzo reconoció la incapacidad de la Tricolor para anotar goles en el Mundial. Foto: FIFA via Getty Images

Una estadística que se conoció tras la eliminación de Colombia reveló que el cuadro cafetero anotó solo dos de sus últimos 79 disparos en el Mundial 2026.

Esa falta de efectividad, que se evidenció en acciones puntuales, como una que tuvo Jáminton Campaz en el remate del tiempo suplementario, fue la que sacó de la Copa al seleccionado nacional.