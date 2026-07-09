Notificación de la FCF a Néstor Lorenzo: el premio tras caer en octavos del Mundial resuena en Colombia

El técnico Néstor Lorenzo caería parado tras la eliminación en octavos de final del Mundial 2026 a manos de Suiza. Cuando más expectativa había en el país por el pase a cuartos, los suizos sorprendieron con un estudio y análisis detallado de cómo jugaba la Selección Colombia. Aguantaron el 0-0 hasta el alargue y en penaltis se salieron con la suya.

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Por todo esto, se siente como un aire de crisis alrededor de la Selección Colombia y las críticas a Néstor Lorenzo no paran. Pese a la indignación casi unánime en el país, el técnico argentino ya fue notificado con lo que se podría considerar un premio debido a los rumores de que la Federación Colombiana de Fútbol buscaría un nuevo entrenador.

Filtrado por fuentes cercanas a la Selección Colombia y al técnico Lorenzo, se conoció que la Federación Colombiana ya le hizo una propuesta para que continúe como DT de la Tricolor tras el Mundial 2026, todo esto después de ser finalista de la Copa América 2024, clasificar de forma directa a la Copa del Mundo y los respectivos octavos de final.

La decisión del Comité Ejecutivo fue presentada de forma unánime y ahora está a la espera de la respuesta del entrenador argentino. Periodistas como César Augusto Londoño, cercano a Lorenzo, confirman que el DT seguirá al frente de la Selección Colombia, seguramente para afrontar y preparar la Copa América 2028 y encarar las decisiones que se tomen en la Fifa y la Conmebol en el camino al Mundial 2030.

🚨Atención: Mi video más corto.

Para una gran noticia pic.twitter.com/3R7JTPbLPy — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) July 9, 2026

Esta decisión parece ser nueva, pero es algo sobre lo que la Federación Colombiana de Fútbol ya venía trabajando para el Mundial 2026. En junio pasado, tras el triunfo ante la RD Congo por la fase de grupos, el presidente de la FCF, Ramón Jesurún, dio a entender que Lorenzo iba a continuar,sin importar el resultado en Norteamérica.

Jesurún y su intención de que Lorenzo siga en Colombia

Ante la pregunta del comunicador social Fabio Poveda para Blu Radio, Jesurún dejó claro que esperaba que las “cosas continúen” con Lorenzo en la dirección técnica. Remató ratificando que es la idea que en la FCF plantean.

“Lo de Néstor Lorenzo es muy claro: es el técnico hoy de nuestra selección. Esperemos que con él las cosas continúen; es la idea que tenemos”, dijo Ramón Jesurún en Blu Radio el pasado 23 de junio.

Ramón Jesurún dio su postura sobre la continuidad de Néstor Lorenzo. Foto: Izq: Getty Images / Der: AP.

En su regreso a Bogotá y ante la entrega de balances ante la dirigencia, lo más probable es que Néstor Lorenzo no tenga razón para renunciar y seguiría al frente de la Selección Colombia.