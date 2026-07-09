Francia vs. Marruecos en el Mundial 2026: los millonarios carros con los que Achraf Hakimi acelera fuera de la cancha

Con el sueño de seguir haciendo historia, Marruecos enfrenta este jueves a Francia por los cuartos de final del Mundial de 2026, un duelo que revive la semifinal de Catar 2022 y que tiene a Achraf Hakimi como una de las principales figuras del conjunto africano.

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El defensor del Paris Saint-Germain llega como capitán y uno de los hombres de mayor experiencia de su selección, decidido a buscar un nuevo golpe sobre la mesa frente a una de las favoritas al título, Francia.

Pero fuera de las canchas, Hakimi también destaca por otra de sus pasiones: los automóviles. Aunque en varias ocasiones ha sido visto conduciendo modelos sencillos para su día a día, el marroquí posee una colección donde predominan los deportivos y los vehículos de alta gama.

Mercedes-AMG G 63

Uno de los modelos más llamativos de su garaje es el Mercedes-AMG G 63, un todoterreno que combina lujo y potencia.

Este vehículo incorpora un motor V8 biturbo de 4.0 litros con más de 580 caballos de fuerza, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en alrededor de 4,5 segundos. Su precio supera ampliamente los 200.000 euros, dependiendo de la configuración.

Lamborghini Urus

Hakimi también posee un Lamborghini Urus, considerado uno de los SUV más rápidos del mundo. Su motor V8 biturbo desarrolla unos 650 caballos de fuerza y le permite alcanzar velocidades cercanas a los 305 km/h. El modelo tiene un valor que ronda los 250.000 euros antes de personalizaciones.

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Mercedes-Benz AMG CLA 45 S

Dentro de su colección también aparece el Mercedes-AMG CLA 45 S, una berlina deportiva con motor de cuatro cilindros turbo que entrega más de 420 caballos de fuerza. Gracias a su sistema de tracción integral, acelera de 0 a 100 km/h en menos de cuatro segundos y se ha convertido en uno de los vehículos más deportivos de la marca alemana.

@mercedesbenzofoxford Unleash the beast: Mercedes-AMG CLA 45S is here! 💥 With a 2.0L turbocharged engine, it delivers a staggering 421 BHP and 500 Nm of torque, launching you from 0-60 mph in just 4 seconds. Inside, it’s all about luxury and sportiness with new yellow stitching trim, enhanced tech, and the latest MBUX infotainment system. Perfectly blending power and style, this coupe is ready to turn heads and dominate the roads. Experience performance like never before. Are you ready? #mercedes #AMG #CLA45S #MercedesBenz #luxurycars #viral @Group 1 Automotive UK @Mercedes-Benz UK @Group 1 Mercedes-Benz ♬ original sound - Mercedes-Benz of Oxford

Audi RS Q8

Otro de los modelos asociados al futbolista es el Audi RS Q8, un SUV de altas prestaciones equipado con un motor V8 biturbo de 600 caballos de fuerza. Combina el espacio de un vehículo familiar con el rendimiento de un deportivo y su precio supera los 150.000 euros.

Mientras Marruecos busca dar otro golpe en el Mundial 2026 frente a Francia, Achraf Hakimi continúa consolidándose como uno de los laterales más destacados del planeta, tanto por su rendimiento dentro del campo como por una colección de vehículos que supera con facilidad los 600.000 euros.