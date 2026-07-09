¿Habrá zonas seguras para tomar taxi? Los detalles de la propuesta del gremio enviada a Abelardo De la Espriella

La empresa de transportes de servicio público, Tax Individual, mandó una carta al presidente electo Abelardo De la Espriella con una serie de propuestas para mejorar la operación.

¿Taxistas pueden endeudarse para cambiar a taxis eléctricos? Este es el panorama

La compañía a cargo de Fabián Quintero Valencia le pidió al próximo mandatario que tenga en cuenta a los taxistas durante su gobierno. También se ofrecieron a trabajar en conjunto y buscar soluciones para conductores y pasajeros.

Tax Individual nació en 1990 y en la actualidad cuenta con más de 5.700 vehículos vinculados en Antioquia, especialmente en Envigado, Medellín, Caldas, Sabaneta, La Estrella, Itagüí y Copacabana.

En sus redes sociales, la empresa expresó que el transporte público de pasajeros en Colombia cuenta con varias modalidades como el masivo, semimasivo, colectivo e individual.

“Respetuosamente solicitamos que, desde las distintas entidades de su Gobierno, junto con las empresas de transporte habilitadas, quienes somos actores fundamentales del sector, construyamos una agenda de modernización integral y propuestas de soluciones, que permitan actualizar el modelo del transporte público individual de pasajeros”, indicó Tax Individual.

La propuesta busca mejorar el servicio para pasajeros y las condiciones laborales de los taxistas. Foto: Raúl Palacios

Las propuestas

En la carta, la compañía pidió que se avance en temas de responsabilidad y protección para el pasajero. Eso significa establecer responsabilidades al ente a través del cual se solicite el servicio.

También abogaron por el fortalecimiento de la formalidad y las ayudas a los taxistas. Para la empresa, es clave crear líneas de crédito e incentivos que impulsen la renovación del parque automotor. Con esto se busca actualizar la capacidad transportadora.

Adicional a esto, propusieron que se modernice el régimen del taxi mediante una revisión y actualización de la normativa vigente. Esto incluiría la tipología vehicular, los procesos de homologación y asignación de placas, los esquemas tarifarios y la vigencia de las licencias de conducción para el servicio público.

Empresas de transporte rechazan el decreto que cambiaría la operación de taxis en Colombia

La empresa señaló que la creación de un régimen especial para conductores de taxi sería beneficiosa para el sector, así como la transformación digital y la simplificación de trámites, de manera que puedan ser expedidos rápidamente.

Por otro lado, solicitaron que se amplíe el acceso a la formación, los beneficios sociales y programas de vivienda para taxistas. Con el uso de herramientas tecnológicas y jurídicas, Tax Individual explicó que podrá combatir la ilegalidad y la informalidad en la industria.

Por último, propuso que se mejore la infraestructura vial con carreteras demarcadas, señalizadas y mantenidas. A esto se agrega la creación de zonas seguras de espera y parqueo de taxis, para garantizar la protección a pasajeros.

En cuanto a los aeropuertos ubicados fuera de ciudades capitales, exigieron soluciones claras que permitan que los taxis presten el servicio en estas zonas sin restricciones o límites adicionales.