Líquido refrigerante verde o rojo para el carro: cuál usar, para qué sirve y qué pasa si se mezclan

El líquido refrigerante es uno de los elementos más importantes para que el motor del carro funcione en las mejores condiciones, ya que tiene como función pasar por todo el sistema de refrigeración y enfriar los varios elementos que forman un propulsor.

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No obstante, en el mercado existen varios de estos que tienen colores distintos, en este caso rojo o verde. Si bien para algunos conductores estos cambios no asumen un cambio significativo, bien es cierto que hay que escoger el menos indicado; puede traer una serie de problemas graves.

¿En qué consiste el refrigerante rojo o verde para el carro?

De acuerdo con Lubral, empresa que se especializa en lubricantes para vehículos, el color de este elemento permite conocer cuál fue el tipo de tecnología o aditivo que fue empleado.

El color del refrigerante no es solo estético, también define su tecnología. Foto: Getty Images

En el caso de un refrigerante rojo, este indica que hace parte de un refrigerante orgánico de base fosfatos con tecnología OAT (Tecnología de Ácido Orgánico de Fosfato), en donde su principal virtud es que es un líquido que posee una larga duración, ya que tiene una vida útil que se aproxima a los siete años o entre los 100.000 y 140.000 kilómetros.

Mientras que para aquellos refrigerantes que tienen un color verde, significa que se utiliza una tecnología IAT (Tecnología de Ácido Inorgánico), la cual se encuentra formulada con etilenglicol y aditivos bajos en silicatos, así como meta-borato de sodio y potasio.

Es con estos elementos que el líquido ayuda a evitar que exista algún caso de oxidación y corrosión de los componentes de cobre, latón, hierro fundido y aluminio.

No obstante, este refrigerante dura mucho menos que aquellos de color rojo, ya que es recomendado para solamente 1 año de uso o tras haber recorrido 20.000 kilómetros.

¿Existe algún problema al mezclar un refrigerante con otro?

En aquellas situaciones en donde el refrigerante comienza a agotarse, la decisión que comenten algunos conductores es solucionar el problema al combinarlo con otro líquido disponible.

Mezclar refrigerantes de distinto tipo puede generar fallas graves en el sistema. Foto: Getty Images

Para muchas de estas personas, no presenta problema alguno mezclar los líquidos. No obstante, expertos de Valvoline indican que realizar esto trae varias consecuencias graves.

Por temas de seguridad, lo recomendable es no juntar dos líquidos en un mismo filtro, ya que existen una serie de combinaciones que pueden arruinar por completo el coche.

En el caso de los refrigerantes rojos y verdes, las tecnologías que ambos utilizan no son para nada compatibles, ya que al mezclar OAT e IAT convierte el líquido del coche en un gel que puede llegar a obstruir el sistema de refrigeración y provocar un sobrecalentamiento del motor.

Eliminar esto conlleva un mantenimiento extenso, donde incluso causa mucho mayor daño al vehículo y trae más consecuencias económicas.