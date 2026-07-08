Condición extra para la licencia de conducción: quiénes en Colombia deben cumplirla

Para poder manejar un vehículo en Colombia, ya sea un carro o una motocicleta, toda persona tiene que haber adquirido una licencia de conducción, la cual se encuentra establecida en las normas del Código Nacional de Tránsito.

Estas son las cinco medidas para obtener la licencia de conducción por primera vez sin depender de gestores o atajos

Este documento es solamente conseguido cuando el ciudadano pasa por un proceso de formación realizada por entidades educativas aprobadas por el Ministerio de Transporte.

A pesar de ello, las personas interesadas en conseguir la licencia también tienen que cumplir una serie de condiciones antes de ser parte de estos cursos.

En Colombia, la obtención de la licencia de conducción está sujeta al cumplimiento de requisitos establecidos por la ley. Foto: Ventanilla Única de Servicios - Felipe Rocha

Algunos de los más conocidos son la capacidad de leer o escribir, así como ya haber cumplido los 16 años para manejar un vehículo particular.

Dentro de otros requisitos se encuentra el aprobar todos los exámenes teóricos y prácticos de conducción, además de obtener un certificado de aptitud en conducción que es otorgado por un centro de enseñanza automovilística.

No obstante, existen otros requisitos adicionales, que son diseñados específicamente para algunos ciudadanos. En caso de incumplirlos, no podrán recibir el documento que les permite conducir en las calles y vías de la nación.

La condición adicional para adquirir la licencia de conducción en Colombia

De acuerdo a lo establecido en la resolución 20223040030355 del 31 de mayo de 2022 del Ministerio de Transporte, existen requisitos adicionales para aquellas personas que sufren una discapacidad auditiva y que desean conseguir la licencia de conducción.

Según lo establecido por la entidad, este determinado grupo está en su derecho a recibir modificaciones por medio de varios canales de atención, al igual que accesos que deben ser realizados por las autoridades de tránsito y los organismos de apoyo.

La iniciativa busca promover una conducción más responsable y reducir la reincidencia de infracciones en las vías del país. Foto: Senado de la República de Colombia - API

Dependiendo del caso, aquellos conductores sordos podrán tener dentro de sus vehículos una señal especial, la cual les indica a los demás actores viales que la persona que se encuentra manejando sufre una discapacidad auditiva.

Asimismo, la resolución indica que al momento de que se le emita la licencia de conducción a una persona con pérdida auditiva moderada, moderadamente severa, grave o profunda, se deberá incluir una anotación en la casilla de restricciones en el anverso del documento.

Las adaptaciones especiales para los vehículos que son conducidos por personas con discapacidad auditiva son las siguientes: