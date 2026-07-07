MinTransporte aplaza por un año la entrada en vigencia de siete reglamentos técnicos para vehículos y motocicletas

Por medio de un comunicado de prensa, el Ministerio de Transporte anunció el aplazamiento por un año de la entrada en vigencia de siete reglamentos técnicos utilizados para carros y motocicletas, que habían sido expedidos en 2025.

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Según informó la entidad, la razón de prorrogarlos tiene como fin “asegurar una implementación técnicamente sólida, coordinada y respaldada por estudios especializados que permitan adoptar decisiones regulatorias con mayor rigor y seguridad jurídica”.

La nueva medida cobija los reglamentos técnicos que están vinculados con cintas retrorreflectivas, llantas para motocicleta, sistemas de frenado para vehículos automotores y motocicletas, acristalamientos de seguridad, sistemas de retención, y llantas para vehículos automotores, remolques y semirremolques.

La decisión del Ministerio de Transporte responde a la solicitud que hace semanas le realizaron el Ministerio de Comercio y Andemos, entidades plantearon aplazar la entrada en vigencia de los reglamentos técnicos por un año.

Estas entidades afirmaron que, de hacer esto, se podrá garantizar la coexistencia entre las normas internacionales de las Naciones Unidas (WP.29) y los estándares federales de seguridad vehicular de Estados Unidos (FMVSS).

Estas normas son las que se encargan de aplicar los requisitos de seguridad que tienen que cumplir tanto los vehículos como sus componentes para que puedan ser comercializados en el mundo.

Tras la decisión del Ministerio de Transporte, cada uno de los siete reglamentos técnicos para vehículos y motocicletas tendrá nuevas fechas de entrada en vigor, las cuales quedarían programadas entre los meses de agosto y octubre del año 2027.

Aun así, existen varios requisitos específicos que comenzarán a ser exigidos entre el 2028 y el 2030, según el cronograma que fue establecido en la resolución.

Los siete reglamentos técnicos para vehículos y motocicletas entrarán en vigencia entre agosto y octubre de 2027, según la nueva resolución del Ministerio de Transporte. Foto: Getty Images

El Ministerio de Transporte ha indicado que el nuevo tiempo añadido para los siete reglamentos también ayudará a culminar un estudio liderado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), en coordinación con el viceministro de Transporte, para coordinar las normas del WP.29 y la FMVSS.

Esta resolución también contempla el proceso de empalme institucional entre la administración saliente de Gustavo Petro y la del presidente electo, Abelardo De La Espriella.

A pesar de que en las últimas horas el próximo mandatario del país afirmó que no seguirán con el proceso de empalme luego de que Petro volviera a negar la victoria de De La Espriella en las elecciones presidenciales, el Ministerio de Transporte busca seguir facilitando la transferencia del conocimiento técnico y regulatorio entre las entidades responsables.

El Ministerio de Transporte aplazó por un año la implementación de siete reglamentos técnicos mientras culminan los estudios que respaldarán su aplicación. Foto: Jorge Orozco

“Nuestro compromiso es que los reglamentos técnicos entren en vigor con todas las garantías para el país. Esta decisión nos permite culminar los estudios especializados, fortalecer la coordinación institucional y asegurar que Colombia implemente una regulación moderna, técnicamente sustentada y alineada con los más altos estándares internacionales de seguridad, protegiendo la vida de los ciudadanos y brindando seguridad jurídica a todos los actores del sector automotor”, comentó la ministra de Transporte, Mafe Rojas.

Durante el periodo de postergación seguirán vigentes los reglamentos técnicos que actualmente son aplicados para cada uno de los productos regulados, evitando un vacío normativo y no reduciendo las exigencias de seguridad.

Adicionalmente, se mantiene el reconocimiento de los estándares que son aceptados internacionalmente.