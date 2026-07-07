El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, designó este martes, 7 de julio, a la exalcaldesa de Barranquilla, Elsa Noguera, como la próxima ministra de transporte.

Ella es Elsa Noguera, la próxima ministra de Transporte designada por Abelardo De La Espriella

La economista de 52 años asumirá el cargo con el objetivo de ayudar en el desarrollo de la infraestructura y logística nacional, al igual que articular con los gremios de transporte cualquier medida que garantice la seguridad vial en el país.

Por medio de un trino en su cuenta de X, la exgobernadora del Atlántico manifestó sus ganas de ayudar en el sector de transporte del país, destacando sus principales objetivos durante su cargo.

“Es hora de reactivar las grandes inversiones en infraestructura, destrabar los proyectos estratégicos, conectar las regiones y convertir el transporte multimodal en un verdadero motor de crecimiento, competitividad y empleo. Cuando el transporte avanza, avanzan las regiones, crece la economía y Colombia no se detiene. Y cuando las obras se ejecutan, la vida de millones de colombianos mejora”, manifestó.

Reacciones de gremios del país

Tras el anuncio por parte de Abelardo De La Espriella, varias organizaciones se pronunciaron al respecto y felicitaron a Noguera por su futuro puesto, pero a la vez expusieron sus intereses de cara al próximo Gobierno Nacional.

Uno de ellos fue el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (ADITT), quienes manifestaron su respaldo a Noguera como la próxima representante de esa cartera y su disposición a trabajar con la próxima administración presidencial de Colombia.

De acuerdo con el presidente ejecutivo del gremio, José Yesid Rodríguez, se esperan próximos planteamientos que estén basados en decisiones técnicas y en visiones para el sector de transporte a un largo plazo, en donde la futura agenda debe priorizar el transporte intermunicipal y el fortalecimiento de la competitividad.

Aun así, el Aditt espera que, con la llegada de Noguera, existan más decisiones concretas para el sector: “El país necesita pasar de los diagnósticos a las soluciones. Estamos listos para aportar, construir y acompañar las reformas que fortalezcan un servicio esencial para la movilidad, la competitividad y el desarrollo de las regiones”, comentó Rodríguez.

Otro gremio en reaccionar a la designación fue la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), quienes vinculan el nuevo ciclo del Ministerio de Transporte con desafíos de conectividad, integración regional y crecimiento económico.

Asimismo, el gremio espera coordinar con el Gobierno Nacional en futuras obras prioritarias: “Tendrá la oportunidad de impulsar una infraestructura que fortalezca la conectividad del país, integre las regiones y consolide un sistema de transporte que promueva la competitividad, el crecimiento económico y el bienestar de los colombianos”.

La Asociación de Transportadores de Carga (ATC), compartió su postura planteando la posibilidad de que se active un espacio de diálogo con la próxima administración presidencial.

“Aprovechamos esta oportunidad para reafirmar ante usted nuestros vínculos de trabajo y manifestarle nuestra total disposición para emprender una gestión mutua. La construcción de un mejor país requiere de un diálogo técnico, honesto y permanente entre el Gobierno nacional y quienes movemos la carga por las vías de Colombia”, comentó la ATC.