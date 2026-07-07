Esto dijo el Pibe Valderrama por la eliminación de Colombia: opinó qué hizo falta

Por medio de sus redes sociales, Carlos ‘el Pibe’ Valderrama opinó tras la derrota de Colombia ante Suiza, por penales, este martes, 7 de julio. El combinado Tricolor se despidió del Mundial 2026 en octavos de final.

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Con toda la experiencia encima, Valderrama apuntó a lo que hizo falta para que Colombia siguiera en carrera. Eso sí, reconoció que los cafeteros son un buen equipo, y que para los penales hay que estar preparados.

Colombia se lamenta por su eliminación del Mundial 2026. Foto: AP Photo/Abbie Parr

Pibe Valderrama: “Faltó un goleador”

Elvira Redondo, esposa del eterno capitán de la Selección Colombia, arrancó agradeciendo a los jugadores del plantel cafetero que encararon este Mundial 2026. Después, le dio paso al Pibe Valderrama para que hiciera su análisis.

“Estoy jodido. Ni cerca veía que íbamos a quedar afuera, porque tenemos buen equipo. ‘Si juega bien, siempre va a ganar’; ahí está el mensaje, que no pasa así porque hoy jugamos bien, esta selección juega bien, y no ganamos”, arrancó firmando el Pibe.

Y añadió: “Lo que yo te dije. ¿Qué le hizo falta al equipo? Un goleador. Hoy tuvimos ocasiones de gol, no muchas como en los partidos anteriores, pero tuvimos ocasiones de gol. Con una y ya, pero no tenemos eso”.

Luego, su perspectiva sobre los tiros desde los 11 metros: “Otra vez quedamos fuera por penales. Yo pienso que nos va a tocar, no sé cuándo, pero nos va a tocar si seguimos jugando así. Si seguimos jugando al fútbol así, nos va a tocar alguna vez”

“El impacto (para ganar) lo tenemos. El equipo llegó hasta esta instancia por jugar bien y por ganar (...) Llegamos a los penales y no hemos podido pasar de los penales. En Rusia (2018) nos pasó lo mismo contra Inglaterra, y aquí estábamos jugando mejor. Nos falta el goleador”, agregó el exjugador colombiano.

Elvira apuntó que los penales son “una sufridera”, pero el Pibe fue tajante y le dijo: “No, eso llega. Hay que estar preparados para eso”.

Sobre quién fue el mejor jugador del partido, El Pibe dijo: “Jhon Arias. No sé por qué lo sacaron, porque era la figura del equipo. Lo cogieron de cábala, y eso no puede ser, porque un jugador así tiene que estar los 90′ (...) Él no dice nada, y en el fútbol y en la vida uno tiene que decir algo”.

Finalmente, cerró felicitando a los jugadores por su fútbol, admitió que estaba triste, aplaudió a la hinchada cafetera: “Les quedamos en deuda otra vez. Disculpas, ustedes se merecen un poquito más”.