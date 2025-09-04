Deportes
Pibe Valderrama le armó ‘lío’ a su esposa por camiseta de Selección Colombia: “No te metas”
Antes del juego por eliminatorias, la pareja hizo un contenido que se hizo viral en redes sociales.
Colombia juega este jueves uno de los partidos más importantes de los últimos tiempo; se trata del duelo que podría certificar la clasificación al Mundial 2026.
Ante Bolivia, en el estadio Metropolitano de Barranquilla, le servirá un empate o una victoria para confirmarse entre uno de los seis cupos directos a la cita orbital.
El país está volcado a lanzarle buena energía al equipo nacional, incluso sus grandes ídolos, como Carlos Valderrama, lo están haciendo.
Este referente del balompié del país, en las últimas, horas puso de presente lo importante que es para él cada partido que juega la Tricolor.
A través de su cuenta personal de Instagram, junto a la de su esposa, compartió una broma con una camiseta el combinado nacional.
En principio, la mujer le manifestó al exvolante: “Voy a sacarte un poco de camisetas que te pones”.
Valderrama, precavido con lo que iba a hacer su pareja, le pidió ser cuidadosa de no sacar nada que él no quisiera.
“Ojo a la jugada, las camisetas que no me pongo. Alístate que vamos a ver el partido temprano”, indicó.
Elvira Redondo, pareja del ídolo nacional, le quiso jugar una chanza y se metió en un lío minutos después.
Al ver el Pibe que la prenda no estaba donde él la dejó, le consultó, enérgico: “Mija, ¿la camiseta de la Selección Colombia?”.
Después de eso fue subiendo el tono, debido a que parecía importarle al máximo la camiseta: “Allá no hay un cu... ¡no me vas a tirar toda esa mondá!”.
Cuando la encontró entre una bolsa de las prendas para desechar, vino el reclamo más fuerte: “Con esta no te metas. Olvídate de ese cuento”.
Claramente, todo era parte de una broma que se hizo viral a través de redes sociales.
En la previa del juego de este 4 de septiembre, el video llegó a unas 570 mil reproducciones, además, de los más de 43 mil me gusta, los 1.800 comentarios y 4.300 veces compartido.
En los comentarios se vieron reacciones masivas, la gente escribió cuestiones como: “Botón de: el Pibe es la mondá”.
“Hombre que ama a la Selección Colombia es el ‘Pibe’ Valderrama. Sin duda alguna y se hace matar por sus camisetas”, comentó otra.
Semana especial para el ‘Mono’
El pasado 2 de septiembre cumplió años; por esto tuvo múltiples saludos de los equipos que defendió en el FPC.
Junior de Barranquilla le dedicó: “El fútbol se escribe con magia y esa magia tiene nombre: Carlos ‘el Pibe’ Valderrama. Hoy celebramos su vida, su talento y su legado. ¡Feliz cumpleaños, eterno 10!“.
El fútbol se escribe con magia y esa magia tiene nombre: Carlos “El Pibe” Valderrama.— Junior FC (@JuniorClubSA) September 2, 2025
Hoy celebramos su vida, su talento y su legado. ¡Feliz cumpleaños, eterno 10! 👑1️⃣0️⃣❤️#VamosJunior pic.twitter.com/WIzB8FV69H
“¡Feliz cumpleaños al eterno, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, Deportivo Cali celebra la vida de uno de los máximos referentes de nuestro balompié y del fútbol mundial", dijeron los azucareros. “Su talento dejó una huella imborrable en nuestra maravillosa historia Azucarera. Siempre reconociendo que su sangre es verde”.
“Muchas gracias, Pibe, por alegrarnos la vida con tu hermosa personalidad y tu descomunal talento futbolístico. ¡Feliz cumpleaños, crack!“, cerraron.