Pibe Valderrama le armó ‘lío’ a su esposa por camiseta de Selección Colombia: “No te metas”

Colombia juega este jueves uno de los partidos más importantes de los últimos tiempo; se trata del duelo que podría certificar la clasificación al Mundial 2026.

Ante Bolivia, en el estadio Metropolitano de Barranquilla, le servirá un empate o una victoria para confirmarse entre uno de los seis cupos directos a la cita orbital.

El país está volcado a lanzarle buena energía al equipo nacional, incluso sus grandes ídolos, como Carlos Valderrama, lo están haciendo.

Pibe Valderrama es de los jugadores más queridos de Colombia. | Foto: Getty Images

Este referente del balompié del país, en las últimas, horas puso de presente lo importante que es para él cada partido que juega la Tricolor.

A través de su cuenta personal de Instagram, junto a la de su esposa, compartió una broma con una camiseta el combinado nacional.

En principio, la mujer le manifestó al exvolante: “Voy a sacarte un poco de camisetas que te pones”.

Valderrama, precavido con lo que iba a hacer su pareja, le pidió ser cuidadosa de no sacar nada que él no quisiera.

“Ojo a la jugada, las camisetas que no me pongo. Alístate que vamos a ver el partido temprano”, indicó.

Elvira Redondo, pareja del ídolo nacional, le quiso jugar una chanza y se metió en un lío minutos después.

Al ver el Pibe que la prenda no estaba donde él la dejó, le consultó, enérgico: “Mija, ¿la camiseta de la Selección Colombia?”.

Después de eso fue subiendo el tono, debido a que parecía importarle al máximo la camiseta: “Allá no hay un cu... ¡no me vas a tirar toda esa mondá!”.

Cuando la encontró entre una bolsa de las prendas para desechar, vino el reclamo más fuerte: “Con esta no te metas. Olvídate de ese cuento”.

Claramente, todo era parte de una broma que se hizo viral a través de redes sociales.

En la previa del juego de este 4 de septiembre, el video llegó a unas 570 mil reproducciones, además, de los más de 43 mil me gusta, los 1.800 comentarios y 4.300 veces compartido.

En los comentarios se vieron reacciones masivas, la gente escribió cuestiones como: “Botón de: el Pibe es la mondá”.

“Hombre que ama a la Selección Colombia es el ‘Pibe’ Valderrama. Sin duda alguna y se hace matar por sus camisetas”, comentó otra.

Semana especial para el ‘Mono’

El pasado 2 de septiembre cumplió años; por esto tuvo múltiples saludos de los equipos que defendió en el FPC.

Junior de Barranquilla le dedicó: “El fútbol se escribe con magia y esa magia tiene nombre: Carlos ‘el Pibe’ Valderrama. Hoy celebramos su vida, su talento y su legado. ¡Feliz cumpleaños, eterno 10!“.

El fútbol se escribe con magia y esa magia tiene nombre: Carlos “El Pibe” Valderrama.

Hoy celebramos su vida, su talento y su legado. ¡Feliz cumpleaños, eterno 10! 👑1️⃣0️⃣❤️#VamosJunior pic.twitter.com/WIzB8FV69H — Junior FC (@JuniorClubSA) September 2, 2025

“¡Feliz cumpleaños al eterno, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, Deportivo Cali celebra la vida de uno de los máximos referentes de nuestro balompié y del fútbol mundial", dijeron los azucareros. “Su talento dejó una huella imborrable en nuestra maravillosa historia Azucarera. Siempre reconociendo que su sangre es verde”.