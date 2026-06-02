Reacción del Pibe Valderrama a la victoria de Colombia ante Costa Rica: opinó sobre James

La Selección Colombia utilizó 22 jugadores en el amistoso frente a Costa Rica (3-1). Solo Álvaro Montero, Jefferson Lerma, Jáminton Campaz y Jhon Córdoba se quedaron sin minutos por decisión técnica de Néstor Lorenzo.

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El triunfo de la Tricolor generó múltiples reacciones, entre ellas la de Carlos Alberto Valderrama, quien dio su opinión sobre el desempeño de James Rodríguez en el segundo tiempo.

“Lo vi bien, descansado... Está descansadito el hombre, dejemelo quieto”, señaló. “Lucho Díaz bien y volando, Lucho Suárez metió un golazo; estamos todos listos, estamos todos en punta de pie”.

El Pibe considera que ya no hay tiempo de lamentarse por los que se quedaron afuera. “Estos son los muchachos que nos van a representar y estos son los muchachos que nosotros vamos a apoyar”, agregó.

En su análisis eligió como figura a Luis Díaz, que marcó gol y dio asistencia en el primer tiempo. “La figura fue Lucho Díaz, sí señor”, apuntó.

“50 millones estamos listos, muchachos. Tenemos una buena selección, vamos muchachos que los estamos apoyando de corazón y porque ustedes se ganaron este derecho. Se van a graduar y ojo que hay como seis que se van a graduar con honores”, declaró en su cuenta de Instagram.

El Pibe Valderrama lució bien acompañado por Elvira Redondo, su esposa que también se animó a enviar un mensaje de apoyo para los 26 convocados por Néstor Lorenzo.

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¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

La Selección Colombia viajará en las próximas horas a Estados Unidos, donde le espera el último amistoso de preparación camino al Mundial 2026.

El rival será Jordania, país clasificado por primera vez a la Copa del Mundo. Dicho compromiso está programado para el próximo domingo, 7 de junio, a las 6:00 de la tarde (hora de Colombia).

Se espera que Néstor Lorenzo le de minutos a los cuatro jugadores que no estuvieron frente a Costa Rica. La principal duda está puesta sobre el delantero Jhon Córdoba, que llegó con molestias de Rusia y estuvo ausente en los entrenamientos grupales.

Jugadores de la Selección Colombia celebran tras la victoria sobre Costa Rica. Foto: Guillermo Torres

El resto de jugadores está disponible para jugar si así lo decide el cuerpo técnico. Álvaro Montero apunta a ser titular por encima de Camilo Vargas, quien recibió un gol de cabeza por parte del seleccionado costarricense.

El debut de la Selección Colombia en el Mundial será el 17 de junio en el Estadio Azteca, ubicado en la Ciudad de México. Ese día se verá las caras ante Uzbekistán, primer rival a vencer en el grupo K por un tiquete a los dieciseisavos de final.