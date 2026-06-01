¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia? Fecha, hora y rival del próximo partido

La Selección Colombia tuvo su partido de despedida en el Estadio El Campín de Bogotá. El combinado nacional consiguió una victoria frente a Costa Rica (3-1) que le devuelve la confianza y encamina la recta final hacia el Mundial 2026.

Esta semana viajarán a Estados Unidos para el último amistoso, donde Néstor Lorenzo tendrá la oportunidad de engranar las piezas en el once titular.

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Colombia vs. Jordania: hora y canal de TV

Colombia jugará contra Jordania en el Snapdragon Stadium de San Diego (California). Dicho compromiso quedó programado para el próximo domingo 7 de junio, a las 6:00 de la tarde (hora de Colombia).

La transmisión en vivo estará disponible a través de Caracol TV y Canal RCN. Los usuarios de dispositivos móviles también podrán verlo gratis en YouTube, Ditu y la App Canal RCN.

Jordania es otra de las selecciones clasificadas a la Copa del Mundo y está sembrada en el grupo J con Argentina, Argelia y Austria.

Este amistoso fue aprobado por el cuerpo técnico de la Selección Colombia ante la necesidad de foguearse contra rivales del continente asiático, de donde proviene el primer rival en la fase de grupos (Uzbekistán).

Entrenamiento de la Selección Colombia en Bogotá Foto: Getty Images

Jordania viene de perder

Mientras Colombia tuvo una victoria tranquila sobre Costa Rica, Jordania viene de caer contra Suiza en un partido que desnudó todos sus problemas defensivos.

El partido terminó 4-1 gracias a los goles de Breel Embolo, Dan Ndoye, Granit Xhaka y Christian Fassnacht. El descuento de los asiáticos lo marcó Odeh Al-Fakhouri.

Jordania debería ser un rival accesible para la Selección Colombia, pues marcha en el puesto 62° del ranking mundial de selecciones elaborado por la FIFA.

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Esta es apenas su primera clasificación en la historia de la Copa del Mundo. Aunque participan en las eliminatorias desde 1986, nunca habían logrado el tiquete a la cita orbital.

Los jordanos se vieron beneficiados por la decisión de Gianni Infantino de extender los cupos a 48 selecciones participantes. Aunque no es un equipo fuerte en Asia, accedió a este Mundial por encima de Irak y Omán.

Más allá del resultado contra Suiza, quedó expuesta un posible distanciamiento entre el técnico de Jordania y sus jugadores. Antes del segundo gol de los europeos, el delantero Mousa Al-Tamari pidió a sus compañeros que desacataran la orden de defender con bloque bajo implementada por el DT Jamal Sellami.

Lo que resultó fue el segundo tanto de los suizos y reclamos desde el banquillo por la decisión unilateral que tomaron los futbolistas.

El partido contra Colombia lo jugarán en medio de un ambiente hostil que podría jugarle a favor al conjunto dirigido por Néstor Lorenzo.