A puertas de una nueva final entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, el foco de la prensa deportiva está puesto sobre el partido amistoso de la Selección Colombia ante Costa Rica en el Estadio El Campín de Bogotá.

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Fuad Char, máximo accionista del conjunto rojiblanco, no fue ajeno a la convocatoria de la Tricolor y dio su opinión sobre la presencia de James Rodríguez entre los 26 jugadores elegidos por Néstor Lorenzo.

La relación entre ambos quedó desgastada desde que Junior estaba interesado en el fichaje de James y, luego de programar una reunión, el volante cucuteño terminó firmando contrato con el Club León de México.

Fuad Char dijo hace poco que no volvería a intentar ese negocio, pues siente que se actuó con irrespeto hacia su tiempo y su larga trayectoria como dirigente del fútbol profesional colombiano.

James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia. Foto: Getty Images

Lo calificó de “flojo”

Pero la molestia escaló a otro nivel. En una extensa entrevista con Win Sports, Fuad Char lanzó fuertes críticas contra James Rodríguez y generó polémica entre los hinchas de la Selección Colombia.

“Eso sí me dio una piedra grande... ¿Ese James por qué lo tienen en la Selección? Flojo de m...”, afirmó el dirigente barranquillero.

Char considera que “no le aporta nada a la Selección Colombia. Hoy el fútbol es mucho físico y él no lo tiene para nada”.

“Va a cumplir 35 años, pero sin trabajo, no tiene mucho trabajo”, agregó durante la conversación con los periodistas Samuel Vargas, Pilar Velásquez y Sergio Llamas.

A pesar de que su presente en Minnesota United no está acompañado de la continuidad, James Rodríguez recibió el llamado de Néstor Lorenzo y acudirá a su tercera Copa del Mundo después de haber participado en Brasil-2014 y Rusia-2018.

El capitán lleva dos semanas entrenando bajo las órdenes del cuerpo técnico. Primero estuvo en Medellín a mediados de mayo y la semana pasada se trasladó a Bogotá junto con el resto de convocados.

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Su futuro a nivel de clubes sigue en el aire. El 30 de junio se vence el contrato que tiene firmado en Minnesota y escuchará ofertas para definir su próximo destino.

Aunque se llegó a especular con su posible retiro del fútbol profesional, James confirmó que espera que seguirá jugando unos años más antes de dar el paso al costado.

Dentro del camerino de la Selección Colombia lo siguen considerando una pieza fundamental. De hecho, Luis Díaz habló ante los medios y declaró que el liderazgo todavía sigue en manos de James, por más que la gente aclame al guajiro como la nueva ‘superestrella’ de la Tricolor.