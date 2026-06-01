Andrea Petro habló sobre las elecciones 2026 e hizo advertencia de cara a la segunda vuelta: “Ya lo hicimos una vez”

Las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia dejaron en evidencia una intensa jornada de votación, en la que se observó el comportamiento de los ciudadanos frente a los distintos candidatos.

Margarita Rosa dice lo que hará si Abelardo de la Espriella le gana a Iván Cepeda en segunda vuelta: “No les quede la menor duda”

Gran parte del país acudió a las urnas y expresó su apoyo a Abelardo de la Espriella, quien obtuvo el 43 % de los votos, e Iván Cepeda, que quedó en segundo lugar con el 40 %. Ambos registraron una contienda muy cerrada y se consolidaron como los candidatos que disputarán la segunda vuelta.

En medio de estos resultados del pasado 31 de mayo, Andrea Petro, hija de Gustavo Petro, reaccionó en redes sociales, enviando un contundente mensaje sobre lo que se vio en las urnas. La empresaria fue clara con respecto a su posición, enmarcando que la izquierda ganaría de nuevo.

De acuerdo con lo que quedó registrado, la hija del mandatario señaló que no importaba si la oposición intentaba alterar las cifras y los votos, pues estaba convencida de que se repetiría lo ocurrido hace cuatro años y que Iván Cepeda resultaría ganador.

“¡Así nos hagan trampa, les vamos a ganar! Ya lo hicimos una vez y lo vamos a volver a hacer. ¡Tan grande fue la sorpresa que no les dieron las cuentas para robarnos! Ganamos y vamos a volver a ganar”, escribió en las historias de su cuenta de Instagram.

Ante esto, Petro advirtió que el resultado sería similar a lo sucedido anteriormente, basándose en los votos reales de quienes respaldaban a la izquierda. En ese sentido, sostuvo que los porcentajes serían mayores, lo que demostraría que ganarían sin inconvenientes el 21 de junio en la segunda vuelta.

“Compren votos, inventen votos, hagan todas las cuentas que quieran. No les van a dar. Les vamos a volver a ganar de la misma manera. La única razón es que nuestros votos son reales y serán aún más la próxima vez. Lo único que ustedes están haciendo es despertar al jaguar”, aseguró.

Andrea Petro habló de las elecciones Foto: Instagram @andreapetro91