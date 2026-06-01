“Ahora sí salió a hablar”: Johanna Fadul lanza fuerte crítica a Iván Cepeda por su discurso tras resultados de las elecciones

En medio del revuelo generado por los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, en la que Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda aseguraron su paso a la segunda ronda, diversas figuras del ámbito público y del entretenimiento colombiano comenzaron a manifestarse a través de redes sociales para reafirmar sus posturas políticas.

Entre esas personalidades estuvo la actriz Johanna Fadul, quien decidió pronunciarse públicamente en medio del ambiente de debate a través de sus historias de Instagram.

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Con un breve, pero contundente mensaje, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia criticó, sin filtros, el discurso de Iván Cepeda en el salón rojo del Tequendama tras conocer los resultados de las elecciones.

“¿Pero por qué Cepeda en su discurso solo habla mal de Abelardo?“, escribió inicialmente, pues el senador de izquierda arremetió fuertemente contra el líder de ultraderecha mencionando: “¿Quién es De La Espriella? Abogado de paramilitares, padre notario que legalizó bienes de Salvatore Mancuso, abogado de narcotraficantes y estafadores. Es un estafador de estafadores“.

Además, lo acusó de representar un “fascismo mafioso… Es misógino y homofóbico. El señor De la Espriella lo ha dejado clarísimo: la naturaleza, los seres vivos, los animales, para él son objetos, si acaso, de diversión, y de una diversión cruel, como consta en videos que todos y todas hemos visto”.

Y agregó: “Así que de él no esperemos ninguna clase de medida favorable al ambiente, a la protección del agua, a la preservación de la riqueza natural y los santuarios ecológicos de nuestro país”. Ante esto, convocó a sus electores para construir una alianza por la vida para ganar la segunda ronda.

Por esta razón, Johanna Fadul no tardó en expresar su inconformidad y cuestionó su ausencia en distintos debates que se llevaron a cabo durante la campaña electoral: “Ahora sí salió a hablar”.

Publicaciones de Johanna Fadul tras los resultados de la primera vuelta de elecciones presidenciales, Foto: Instagram @johannafadul

Por último, la actriz de Sin senos sí hay paraíso, defendió su postura política y reiteró su respaldo a De la Espriella.

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“En el nombre de Dios y con su ayuda Abelardo va a poder cumplir con cada una de sus propuestas. Es un hombre que muestra inteligencia y amo que no se le arruga, es contundente con su palabra”, resaltó en su publicación.

Desde su perspectiva, Johanna Fadul insistió que el abogado es el mejor candidato en estas elecciones presidenciales para ver un verdadero cambio en Colombia con “mano dura”, dejando claro su apoyo al líder del movimiento Defensores de la Patria para la segunda vuelta.